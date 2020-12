Weer drukke dag voor supermarkten, ook hier in Elst

Toen werkten supermarktmedewerkers in het hele land zich in het zweet. Nu lijkt het erop dat mensen alleen nog de laatste inkopen komen doen. Het neemt niet weg dat veel supermarkten niet eerder zo druk waren, bevestigt ook Rianne van Kesteren.

'Jezelf een beetje verwennen'

Zij werkt al meer dan dertig jaar in dezelfde supermarkt in Elst, tegenwoordig is het een Jumbo. Daar is Van Kesteren bedrijfsleider. Ze hoopte eigenlijk dat het wat minder druk zou zijn deze week: "Maar het blijft echt superdruk. Ik denk dat het komt doordat mensen vanwege corona zichzelf ook een beetje willen verwennen. We zien ook echt dat er meer luxe producten gekocht worden."

In alle rust

Van Kesteren vervolgt: "Het is ook wel heel erg organiseren, al die boodschappen die nog gedaan moeten worden." Een winkelende moeder heeft een briefje volgeschreven. Hele kleine letters, het lijkt een lange lijst. "Nee hoor, dat valt wel mee", antwoordt ze desgevraagd. "Het zijn vooral verse producten die ik nog wilde kopen. Voor mij voelt het niet als een lijst. Ik werk het gewoon in alle rust af."

Bedrijfsleider Rianne van Kesteren van de Jumbo in Elst. Foto: Omroep Gelderland

Voorzichtig met personeel

Eerste Kerstdag blijven ze in Elst dicht. Dat is traditie, zegt bedrijfsleider Van Kesteren. "Dat doen we al 36 jaar en daar gaan we niks aan veranderen. Er is een limiet aan wat je van je personeel kunt vragen. Anders zijn mensen straks veertien dagen achter elkaar aan het werk. Dat kan echt niet. Je moet je personeel ook vrij gunnen. Ze werken al zo hard deze dagen."

