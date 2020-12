'Drugsbaron' van de Korenmarkt en vriendin moeten de cel in

Een 68-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Arnhem moeten de cel in voor witwassen en valsheid in geschrift. De man krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De vrouw moet 9 maanden de cel in, hoewel het OM 2 jaar eiste.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat de man tussen 2007 en begin 2018 ruim 1,2 miljoen euro meer uitgaf dan hij aan legale inkomsten kon verantwoorden. Hij gaf daarnaast 430.000 euro aan de vrouw, die het geld op haar beurt in haar cafés op de Korenmarkt stak. Daarom veroordeelt de rechtbank haar voor 'schuldwitwassen'. Want zij had kunnen vermoeden dat dit crimineel geld was.

De man heeft een uitgebreid crimineel verleden. Hij kreeg in 2003 6 jaar cel voor harddrugsdelicten en in 2012 werd de Arnhemmer in Spanje opnieuw veroordeeld, toen tot 7,5 jaar cel voor het smokkelen van 750 kilo harddrugs. Hij zat daarvoor nog in proeftijd en moet daarom een nog een openstaande voorwaardelijke gevangenisstraf van 912 dagen uitzitten.

