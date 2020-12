Marcouch: 'Vergeet Nederlandse Nederlanders niet'

Marcouch maakt zich grote zorgen over Arnhemmers die al langere tijd werkeloos zijn, met name Arnhemmers met een autochtone Nederlandse achtergrond. Hij spreekt zich hierover uit in dagblad Trouw.

Oprechte aandacht

Volgens de burgemeester groeien er in Arnhem generaties op in hardnekkige werkeloosheid. Dat zijn dan mensen die nog nooit gewerkt hebben en ook in hun omgeving geen mensen kennen met een baan. Hij mist de oprechte aandacht die deze groepen nodig hebben en vindt dat komende kabinetten daar werk van moeten maken.

Volgens Marcouch leren deze mensen van hun ouders niet goed hoe ze mee moeten doen in de samenleving en hebben ze onder meer een taalachterstand. De oplossing is extra investeren in het onderwijs, maar ook om ouders van jonge kinderen wél aan het werk te krijgen, om zo hun hele gezin weer 'omhoog' te krijgen.

Snel vergeten

Deze problematiek besprak Marcouch afgelopen zomer ook al in een manifest. Nieuw is nu dat hij daarbij 'Nederlandse-Nederlanders' noemt, en hen extra aandacht wil geven, omdat dit volgens de burgemeester een groep is die snel vergeten wordt.

Duidelijk is al wel dat het niet met een aantal jaar geregeld is, maar dat dit naar verwachting ruim tien jaar gaat duren. Marcouch put daarbij uit eigen ervaring, omdat zijn ouders ook weinig hadden in zijn jongere jaren.