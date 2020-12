Uniek kerstconcert bij Omroep Gelderland: 'Corona bood bijzondere kansen'

Een kerstconcert in een lege zaal, daarvan zouden veel organisatoren met hun handen in het haar zitten. Maar Daan Hartgers, een van de drijvende krachten achter het jaarlijkse kerstconcert van Omroep Gelderland, zag juist kansen. "Zonder publiek kun je gebruik maken van alle mooie plekjes in de kerk."

Dat het kerstconcert dit jaar doorgang zou vinden, was ook bij Omroep Gelderland geen zekerheid. "We hebben pas twee á drie maanden geleden de knoop doorgehakt", vertelt Hartgers. Toen zijn we op zoek gegaan naar een mooie locatie en artiesten die mee wilden werken."

De locatie was snel gevonden in de Grote- of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. "En dus ben ik ook op zoek gegaan naar artiesten uit die omgeving." En dan kan het Bach Orchestra of the Netherlands, onder leiding van Elburger Pieter Jan Leusink, niet ontbreken. "Het is heel bijzonder dat hij mee kan doen: normaal gesproken zit hij natuurlijk met Kerst helemaal volgeboekt met zijn eigen tour. Sopraan Olga Zinovieva, ook uit Elburg, heeft drie prachtige liederen gezongen."

Veel Gelderse artiesten zijn te horen tijdens het concert. "Van de bekende Lisa Loïs tot lokaal orgeltalent Michaël Verniers; iedereen die ik belde reageerde enthousiast. Iedereen had zin om weer eens op te treden, na al die maanden stilzitten." Al was er ook wat spanning. "Dat merkten we wel van tevoren, een optreden was natuurlijk voor iedereen lang geleden."

Drie locaties in de kerk

De opnames namen in totaal zo'n twaalf uur in beslag. "Vanwege corona kon natuurlijk niet iedereen tegelijk in de kerk. Maar corona gaf ons ook unieke kansen. Normaal gesproken, tijdens een concert, ben je gebonden aan een podium waar alle bezoekers het hele schouwspel goed kunnen zien. Nu hebben we in overleg met de koster van de kerk alle stoelen eruit gehaald, en hebben we een extra podium gecreëerd. En we hebben bij het orgel opnames gemaakt. Zo krijg je dus een concert vanaf drie locaties in de kerk. Het is echt prachtig geworden!"

Het kerstconcert is op eerste kerstdag volledig te zien om 12.30 uur en 15.30 uur op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur wordt het kerstconcert om en om in twee delen uitgezonden (ieder uur herhaald). Op zondag 27 december tussen 07.00 en 10.00 uur wordt het kerstconcert ook uitgezonden tijdens het radioprogramma Zin in Zondag.