Kroegeigenaar Wouter denkt niet aan stoppen: 'Ik kan slecht tegen mijn verlies'

De horeca ging dicht, musea ook, de schouwburgen waren leeg, bioscopen op slot, er was geen Vierdaagse en concerten werden afgelast. Het afgelopen jaar was een jaar zonder feestjes. "Vooral de eerste lockdown was schrikken en schakelen. Maar in oktober, toen we weer dicht moesten, kwam de grootste klap. We waren door onze reserves heen, het werd uitzichtloos", vertelt Wouter Janssen, eigenaar van Sportsbar 't Huys aan de Arnhemse Korenmarkt.

Janssen is een van de gasten in Het Jaar van Gelderland. Tussen kerst en oud en nieuw blikken we in dit programma terug op 2020. Want wat gebeurde er veel: de coronacrisis, zorgen om het klimaat en boerenprotesten. In deze laatste aflevering staan we stil bij de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij.

Blijf thuis, maar veel blijft open

"Als het bij de eerste lockdown was gebleven, dan was het nog te doen geweest. De strenge maatregelen zorgden voor een positieve, creatieve sfeer. De tweede lockdown zorgde voor frustratie, vooral toen we zagen wat allemaal nog wel mocht. Blijf zoveel mogelijk thuis, maar de Efteling blijft open. Dat voelt verkeerd, want er zijn branches die überhaupt nog niet open zijn geweest en artiesten die bijna geen podium hebben gezien."

Emotioneel publiek

Een van die artiesten is de Nijmeegse Sven Ratzke. "Dat in het voorjaar alles dicht moest, was een complete shock. Er moet altijd iets zijn om naar uit te kijken, om hoop te hebben. Voor ons was dat de zomer. En die was geweldig, veel hoop en energie! Alles was picobello geregeld, veilig en goed. En het waren bijzondere avonden, ik heb nog nooit zo'n emotioneel publiek gehad, iedereen had het gemist. En dan is het naar dat het woord cultuur pas in één van de laatste persconferenties werd gebruikt. Daarvoor werden we niet genoemd. Terwijl cultuur iets is dat we nodig hebben, waar waren we zonder cultuur?'"

Kan niet tegen verlies

Dat geldt voor horeca ook. Wouter: "Over ons wordt gezegd, het is alleen maar overlast en gedoe. Maar nu zien mensen aan hun kinderen van 18 of 19 jaar hoe belangrijk het is dat ze er even uit kunnen. Als we het redden en doorzetten, wat helemaal samenhangt met financiën, daar wil ik niet te makkelijk over doen, dan heb je straks een bevolking die staat te trappelen om bijvoorbeeld weer de kroeg in te gaan. Ik heb nooit overwogen om de stekker eruit te trekken. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Ik heb hier 10 jaar keihard voor gewerkt en wil hier niet in verdwijnen. Ik wil doorzetten en er straks weer staan. Maar of je dat volhoudt, heeft met alle partijen om je heen te maken."

Fervent Vierdaagseloopster Nicolette Vree blikt in de uitzending terug op het eerste jaar zonder wandeltocht. "We lopen normaal met de hele familie, wachten tot iedereen binnen is, klappen voor elkaar."

Dit jaar liep Vree een alternatieve Vierdaagse. Het gevoel van samen iets ondernemen, de gezelligheid, 'af en toe bijna vergeten dat je elke dag zo'n heel eind moet lopen', dat was er niet.

Roer om in coronatijd

Kunstschilder Nard Kwast gooide midden in de coronacrisis het roer om en ging fulltime schilderen. "Er is altijd wel een reden om zo'n stap niet te zetten, maar ik leefde er al lang naartoe. En het pakt goed uit! Ik was bang dat ik zou verpieteren in mijn atelier, maar hoe cliché ook, waar de ene deur dicht ging, ging een andere open."

Kwast vatte voor ons het jaar 2020 samen op een doek. Een klassiek stilleven met allerlei attributen die slaan op het afgelopen jaar. Met een sterretje als lichtpunt. Nard: "Ik wilde iets schilderen dat nog wel mag. Het staat voor hoop, voor meer mogelijkheden."

Ratzke en Janssen sluiten zich graag aan bij de hoop voor het nieuwe jaar. Janssen: "Als er maar gekeken wordt naar wat wel kan. Zodra ik een paar dingen kan vastpakken, kunnen we aan de slag." Ratzke: "Mee eens! Beetje bij beetje duidelijke stappen zetten. Zoals Jan Jansen al zei: ook dit gaat voorbij!"

