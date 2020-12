Jan Terlouw gelooft niet in pessimisme 'want dat lost niets op'

Zolang fotografe en schrijfster Sanne Terlouw zich kan herinneren, speelden respect voor natuur en milieu een belangrijke rol in haar opvoeding. Maar volgens haar vader, oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, is er sindsdien veel veranderd in de wereld.

"Mijn grootste zorg nu is dat de mensheid niet beseft hoe gigantisch het klimaatprobleem is en dat het oplosbaar is. Men schijnt te denken dat het oplossen ten koste gaat van welvaart en vreugde. Dat is allemaal niet waar. Er is duurzame energie genoeg en ons leven hoeft niet wezenlijk te verslechteren", zegt de 89-jarige grootvader des vaderlands in het Het Jaar van Gelderland op TV Gelderland.

Vader en dochter Terlouw zijn te gast in het programma, waarin tussen kerst en oud en nieuw wordt teruggeblikt op 2020. Want wat gebeurde er veel: de coronacrisis, de gevolgen van de pandemie op onze maatschappij, zorgen om het klimaat en boerenprotesten. In deze derde aflevering wordt stilgestaan bij het klimaat.

'Het is voor je kinderen'

Volgens de inwoner van Twello wordt het klimaatprobleem niet naar waarde erkend. "Terwijl het gaat om de wereld die we achterlaten voor onze nakomelingen en we het makkelijk op een andere manier kunnen doen."

Als voorbeeld noemt hij minder vlees eten. "Want er zijn steeds betere vleesvervangers." En minder vliegen. "Moeten we echt vier keer per jaar naar Barcelona? Laat wereldwijd alle wetenschappers, kunstenaars, onderwijzers, religies; één heel groot offensief van mensen zeggen: zo zit het! Het is voor je kinderen en het kan!"

'Verandering kan betrekkelijk simpel'

Henk Ruseler, die ook te gast is in het programma, woont en werkt als boswachter op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Al 40 jaar ziet hij de natuur daar veranderen.

"Er zijn soorten verdwenen, zoals de wulp. En als ik nu over onze steppes loop, waar we zo trots op zijn, dan glijd ik uit over algen en mossen die zijn ontstaan door stikstofneerslag en ammoniak. Onze fijnspar- en lariksbossen verdwijnen. Ik wil niet zeggen dat ik er wanhopig van word, ik ben een optimistische man, maar we moeten wel actie ondernemen", benadrukt hij.

Jan Terlouw vult aan: "Ik ben ook een optimist. Dat wil zeggen: ik geloof niet in pessimisme, want dat lost niets op. En verandering kan betrekkelijk simpel, je kunt het marktmechanisme gebruiken. Als de CO2-belasting hoog is, is het niet meer interessant om nieuwe olie te winnen. Stop met subsidies op fossiele industrie en zet die in voor duurzame industrie. Met politieke maatregelen en marktmechanisme kom je een heel stuk."

Van ego naar eco

Eva Koffeman werd dit jaar verkozen tot VN-jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel. Ze mengt zich ook in het gesprek: "Ik wil biodiversiteit net zo op de agenda krijgen als het klimaat. Jongeren zijn volop bezig met het maken van duurzame keuzes, ze zien dat er stappen moeten worden gezet. Ik zou willen dat dat met biodiversiteit ook gebeurt."

En dat kan volgens haar. "Het is mogelijk om te herstellen. Biodiversiteit betekent de verscheidenheid van leven. Het gaat over al het leven op aarde. De mens heeft zichzelf boven het systeem geplaatst. We moeten zorgen dat dat terugdraait; van ego naar eco."

