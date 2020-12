Hoe beleeft Gelderland de feestmaand in lockdown? 'Kerstmis is zeker anders'

Wat is gezelligheid? Het is een typisch Nederlands woord dat in het Engels niet voorkomt. Wie op internet een definitie zoekt komt al snel uit bij sociaal aangenaam. Oftewel, als je het samen met anderen heel prettig hebt. En dat laatste is nou nét wat deze kerst beperkt is, want we mogen maar drie andere personen ontvangen.

Omroep Gelderland vroeg via de website hoe Gelderlanders de feestmaand beleven in de lockdown. Er kwamen honderden reacties binnen. De redactie dook in de antwoorden.

Uit de vragenlijst komt naar voren dat ruim driekwart van de mensen toch dat sociale samenzijn opzoekt. Maar, en dat is belangrijk, wél binnen de regels. "Kerst is dit jaar zeker anders", laat iemand weten. "Afstand houden wordt een uitdaging, maar dat gaan we wel doen. We gaan sjoelen en een kinderbingo doen."

Twee op de vijf mensen geven aan de maximale hoeveelheid gasten uit te nodigen. Vaak zijn dat familieleden, maar ook vrienden worden genoemd. Ruim eenderde geeft aan dat kerst alleen met het gezin wordt gevierd, maar daarbij klinkt regelmatig de opmerking dat het gezin, als het bestaat uit volwassen kinderen, wordt verspreid over de twee kerstdagen.

Er het beste van maken

Is kerst met je gezin dan sowieso gezellig? Niet per se natuurlijk, want iedereen kan zijn of haar familie weleens achter het behang plakken. Toch blijkt uit de vragenlijst dat het wel meevalt met de familieruzies. Het is zo gezellig als je het zelf maakt. "Pyjama aan, lekkere hapjes en vijf natuurdocumentaires" klinkt niet verkeerd.

Samen online

Wat ook opvalt is dat veel mensen de religieuze kerstvieringen thuis via de livestream volgen. Het wordt als een gemis gevoeld dat men niet samen kan zijn in de kerk, maar als daardoor het virus kan worden bedwongen, hebben de meeste mensen het er voor over.

Vol gas eten en drinken

Toch zijn er ook enkele rebellen. Zij nodigen zoveel mensen uit als ze willen, waarbij de link naar de actualiteiten wordt gelegd. "Als er in een kerk driehonderd mensen mogen, kunnen wij er wel zeven hebben", laat iemand weten. Dat resulteert volgens een ander in iets wat ook typisch kerstmis is: "Vol gas eten en drinken."