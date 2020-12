Een boek, een stalker en nul inkomsten: jubilaris Harry Sacksioni gooit alles op tafel

In maart zag Sacksioni (70) zijn agenda akelig leeg raken. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus viel voor de Liendenaar het ene optreden na het andere weg. En dat terwijl Sacksioni juist mooie plannen had voor 2020. "Ik stond er helemaal klaar voor, ik had iets heel groots geschreven dat Timeline heette. Ik zou er alle theaters mee afgaan en het was iets dat eigenlijk alles wat ik tot nu toe had gedaan overtrof. Maar het kon niet doorgaan", blikt de gitarist terug.

Geen inkomsten sinds maart

Bij de pakken neerzitten deed Sacksioni echter niet. "Nooit. Maar het is natuurlijk wel waardeloos dat zo veel artiesten dit jaar niet konden optreden", geeft hij toe. "Ik kan wel zeggen dat ik al sinds maart dit jaar helemaal geen inkomsten meer heb. Dat is natuurlijk nogal wat. Maar je hoeft geen actie voor me op poten te zetten, hoor", lacht hij.

Jochem van Gelder zocht Harry Sacksioni al eens op voor Van Gelders Grijs. Foto: Omroep Gelderland

Het tekent de positieve inslag van de man die al vijftig jaar op het podium staat en tientallen albums uitbracht. Sacksioni besloot de vrijgekomen tijd te benutten om een langgekoesterde wens ten uitvoer te brengen; hij schreef een boek vol anekdotes uit zijn lange loopbaan. "Ik wilde dat al heel lang. En nu was er eindelijk tijd voor. Ieder nadeel heeft z'n voordeel, zeg maar. Ik las dat als je je verveelt, je altijd nog een boek kan schrijven. Maar zo is het bij mij niet. Ik wilde dit al langer."

Componeren zonder opschrijven

In meer dan veertig verhalen beschrijft Sacksioni wat hij allemaal meemaakte sinds 1970. Als gitarist en artiest, maar ook als mens. De anekdotes verhalen over de manier waarop de Liendenaar componeert - hij schrijft niets op, maar onthoud de sfeer die hij componeert en kan die als vanzelf weer oproepen - maar ook over de mensen die hij ontmoette en de concerten die hij in al die jaren gaf.

Eén anekdote springt er in het bijzonder uit. Sacksioni vertelt voor het eerst over een vrouw die hem lange tijd stalkte. Liefst veertig jaar was ze niet uit zijn buurt weg te slaan, met extreme gevolgen. "Ik weet niet hoeveel mensen dit werkelijk weten", zegt Sacksioni. "Ik heb het namelijk altijd uit de pers gehouden. Maar het is een vrij ernstig verhaal. Ik denk dat ik zo'n beetje de langst gestalkte persoon ter wereld ben."

Dag en nacht in de buurt

De vrouw die Sacksioni stalkte begon al als 14-jarig meisje met haar praktijken. "Ze is bijna dag en nacht bij me in de buurt gebleven. Bij mijn huis, maar ook rond optredens. Het is levensbepalend geweest, dat lees je ook terug in het boek. Ze heeft veel optredens verpest door er steeds op af te gaan. Dan begon ze te schreeuwen en te roepen dat ze een verhouding met me wilde. Ik kan het nu allemaal vertellen, omdat ze een paar jaar geleden is overleden. Ook dat is buiten de pers gebleven. Het was heftig, het is echt de andere kant van de medaille in het leven van een gitarist", legt Sacksioni uit.

De anekdotes in zijn boek zijn niet alle anekdotes: er is nog veel meer te vertellen en er komt ook nog veel meer aan in Sacksioni's muzikale loopbaan en privéleven. De zeventiger blikt alvast hoopvol vooruit naar de toekomst. Waar 2020 een zo goed als verloren jaar werd, hoopt hij op mooiere ontwikkelingen in het nieuwe jaar. Niet alleen met de lancering van zijn boek vol anekdotes, maar ook op muzikaal terrein. "In januari zullen er nog geen nieuwe optredens zijn, maar in februari staan er al een aantal boekingen. We zullen zien of die doorgaan, dat is nu nog niet te zeggen."

'Dat kunnen ze allemáál wel zeggen...' door Harry Sacksioni verschijnt bij uitgever Cutaway (174 bladzijden, 19,95 euro). Het boek is alleen te bestellen via de website van de gitarist.