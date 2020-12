Terrein Hoenderloo Groep in handen projectontwikkelaar

Het terrein van De Hoenderloo Groep is overgenomen door DVG Projectontwikkeling in Apeldoorn. Wouter Vos, die met zijn broer eigenaar is van de groep, zegt het terrein te hebben gekocht als privébelegging met het oog op de toekomst. Hij wil zoveel mogelijk alle belanghebbenden meenemen in een plan. Zo'n plan ligt er nu nog niet, zegt Vos.

Samen met vader Wim Vos hebben de broers het 75 hectare grote terrein in Hoenderloo gekocht. Een bedrag wil Wouter Vos niet noemen. De familie is ook eigenaar van EuroParcs, maar dat bedrijf staat los van deze investering, verzekert de directeur. "DVG Projectontwikkeling gebruiken wij voor onze privébeleggingen. Het terrein van De Hoenderloo Groep zit nu ook in onze portefeuille. Dat is een mooie stap in onze eigen gemeente."

Wat brengt de toekomst?

Een aantal panden op het terrein van de voormalige zorginstelling is nog in handen van de gemeente Apeldoorn. Daarover moeten de broers in gesprek met de gemeente. De overige panden, 54 in totaal, zijn gekocht van vorige eigenaar Pluryn.

Wat willen zij straks eigenlijk gaan doen met het immense stuk grond? Vos: "De bedoeling is het terrein bijeen te houden en niet op te knippen. We zien dit als een duurzame belegging voor de lange termijn en willen goed met belanghebbenden in gesprek om tot een participatieplan te komen waarin alle ideeën zijn meegenomen."

Toegankelijkheid, wonen, natuur

In dat toekomstige plan ligt de focus volgens Vos op een openbaar, toegankelijk terrein, dagrecreatie, wellicht een deel wonen en de beschermde natuur die er is. Vos: "Wij hebben de expertise daarvoor natuurlijk ook, vanwege onze vakantieparken die vaak tegen Natura 2000-gebieden aanliggen."

Is het niet vreemd dat de familie het terrein al heeft gekocht, terwijl de gemeenteraad nog geen officiële beslissing heeft genomen over de bestemming van de grond? "Het is erg pril", aldus Vos. "De bestemming is nu nog maatschappelijk, in de komende zes maanden moet inzichtelijk worden wat er kan."

Kamervragen

Zorgorganisatie Pluryn besloot eerder dit jaar jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep definitief te sluiten. In de instelling verbleven tot tweehonderd jongeren met onder meer gedragsproblemen. De sluiting leidde onder meer tot Kamervragen.

