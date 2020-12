Kerstwens 'oma Bloemetje' in vervulling, samen met Britt naar Introdans

Tweede kerstdag viert Britt haar elfde jaar. José 'oma Bloemetje' Landman wil niets liever dan samen met haar naar een balletvoorstelling.

Ze waren welkom bij het kerstgala van Introdans maar helaas is de schouwburg nu dicht. Zodra de deuren weer open zijn, gaan ze alsnog genieten van een voorstelling.

Toen Britt één jaar was, is ze heel ziek geweest. Na jaren van zorg is ze nu gezond en beoefent ze een actieve hobby. Ze combineert dans met zwemmen bij Polar Bears Ede. Het best ingewikkelde synchroonzwemmen gaat haar goed af. Oma geniet van haar kleindochter. "Ik ben zo blij dat ze er nog is. Ze is heel bijzonder voor mij".

Britt was even overdonderd. "Ik vind dit heel aardig van oma. Superleuk en ik heb er heel veel zin in."