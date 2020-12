Thomas Letsch heeft genoten van eerste half jaar bij Vitesse

"Ik ben blij en trots dat ik in deze competitie mag werken. Er wordt op heel hoog niveau gevoetbald en het is heerlijk om met deze groep te werken. We mogen heel tevreden zijn over alles wat we al hebben bereikt."

In seizoen gegroeid

Ik had me goed voorbereid en ik had een goed gevoel, maar je weet nooit wat je precies moet verwachten. We zijn goed in het seizoen gegroeid. De eerste thuiswedstrijd hadden we al meteen te maken met corona en toen speelden we tegen Ajax. Daar verloren we weliswaar, maar we kregen wel het gevoel dat we mee zouden moeten kunnen in de eredivisie. Daarna hebben we ook voor geen enkele topclub ondergedaan, we waren in de directe confrontaties iedere keer minimaal gelijkwaardig."

Thomas Letsch vliegt zijn spelers om de nek na de overwinning. Foto: ANP

De trainer gaat nu kerstmis vieren, al gaat dat niet helemaal zoals hij zou willen. "Kerstmis ziet er anders uit. Ik zou graag op bezoek gaan bij mijn ouders, maar dat gaat nu helaas niet. Ook probeer ik mijn familie te zien, maar er is weinig mogelijk. Ik ga zeker mijn vrouw en mijn dochter zien, maar andere mensen niet. Ik ga mij daarop concentreren en even wat energie tanken, want het begint al weer snel."

Voetbal relativeren

Maar Letsch relativeert het voetbal nu wel even. "Ja, ik laat dat even los. Ik moet even afschakelen. Er zijn belangrijkere zaken in het leven. Kerstmis is een hele geschikte tijd om aan andere dingen te denken en over andere onderwerpen te praten. Want er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan wij. Voetbal is niet het belangrijkste."