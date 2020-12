Tannane trots op Vitesse ondanks nederlaag tegen AZ

"Ongelukkig vond ik het ook. Ik denk dat de goals die zij maken echt fouten zijn van ons, vooral in het begin van de wedstrijd. Dat hadden we ons anders voorgesteld. Na de goal speelden we aardig voetbal, beter dan AZ. We zetten ook druk."

Tannane vond ook dat scheidsrechter Nijhuis niet mee hielp. "Ik denk dat wij strafschoppen konden krijgen en vrije trappen op mooie plekjes. Dit is zonde. En als de goal van Oussie Darfalou erin vloog, die buitenspelgoal, dan had je een hele andere wedstrijd. Nu hebben we het tegen, tegen Feyenoord hadden we het mee."

Goed gevoel

"We gaan met een heel goed gevoel de winterstop in. We mogen blij zijn en trots met wat we hebben bereikt. Ik denk dat wij alleen maar zo door moeten gaan. Voor mij was het naar behoren. Ik speelde heerlijk en ben belangrijk geweest voor het team."

Oussama Tannane trekt zich weinig aan van kritiek Foto: Omroep Gelderland

De smaakmaker van Vitesse kreeg afgelopen week fikse kritiek van onder meer Willem van Hanegem en Johan Derksen. "Iedereen mag wat vinden. De voetbalwereld is zo. Morgen ben je de beste en overmorgen vinden ze opeens weer wat van je. Dat moet je maar accepteren."