Trucker Gerald is terug uit VK, nu kerst in quarantaine

De vrachtwagenchauffeur van Rabelink Logistiscs uit Wehl was net op de boot naar het Verenigd Koninkrijk gestapt zondagavond, toen er chaos ontstond wegens het sluiten van de grenzen met Engeland vanwege een besmettelijke coronavariant die daar uitbrak.

Dat zorgde vooral tussen Franse Calais en Britse Dover voor ongekende taferelen met dichtgeslibde snelwegen. Gerald nam met zijn vracht echter de boot van Hoek van Holland naar Harwich, waar hij maandag aankwam.

Genoeg maaltijden

"Ik sliep in Engeland in mijn eigen vrachtwagen en had me ook voorbereid met genoeg maaltijden voor onderweg", vertelt hij over zijn verblijf. "Als vrachtwagenchauffeurs zitten we eigenlijk bijna continu in een soort quarantaine nu de restaurants in heel Europa allemaal dicht zijn."

En praktisch zonder problemen kon hij dinsdag weer op de boot terug naar Nederland. "Het reisverbod gold voor Frankrijk nog wel, maar voor vrachtvervoerders terug naar Nederland niet. Ik hoefde ook niet te testen zoals de vrachtwagenchauffeurs bij Dover."

Eigen hutje

Op de boot kon Gerald in zijn eigen hutje blijven en er werd gegeten in drie blokken, zodat ook afstand houden goed mogelijk was. Toch gaat de trucker in quarantaine, wat betekent dat hij in zijn uppie moet zitten met de kerst. "Voor de zekerheid ja. Leuk is anders, maar ik ben het wel gewend", lacht hij.