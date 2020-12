Verzekeraars helpen ziekenhuis St Jansdal na coronategenslag

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de zorgverzekeraars. Het ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door de coronacrisis. Door de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn.

In het voorjaar van 2019 nam het Harderwijker ziekenhuis St Jansdal de hoofdlocatie van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen over in Lelystad. Mede daardoor was dat jaar geen goed uitgangspunt voor St Jansdal, aldus het ziekenhuis.

Ongelukkige situatie

"Wij zijn blij met de aanvullende compensatie. Het was een intensief traject en door de inzet van partijen is het gelukt om tot aanvullende afspraken te komen", zegt Arend Jan Poelarends, lid van de raad van bestuur. "Het blijft een ongelukkige situatie dat we in het eerste jaar na de overname van de zorg in een groot deel van Flevoland met de coronacrisis geconfronteerd worden."

Vangnet

Doordat de zorg in 2020 stagneerde, heeft het ziekenhuis bijna een jaar vertraging opgelopen. Ook voor volgend jaar hebben zorgverzekeraars en ziekenhuizen daarom afspraken gemaakt, onder meer over een vangnet als het door afschalen van reguliere zorg toch weer tegenzit.

