Geen officiële lichtjesavond, wel een kaars voor iedere gesneuvelde militair

De traditionele lichtjesavond op kerstavond ziet er op veel plaatsen in Gelderland door de corona heel anders uit dan afgelopen jaren. Bijna alles wat er nog doorgaat, gebeurt online. Op veel plekken is het afgelast. Ook op de openbare begraafplaats aan de Loolaan in Doetinchem is er geen georganiseerde lichtavond.

Toch zal het er niet geheel donker zijn deze avond: "We zorgen er nog wel voor dat iedere gesneuvelde militair hier een kaarsje krijgt", zegt Karel Berkhuysen van 'Stichting Doetinchem herdenkt'.

Lichtjes branden in donkere dagen

Al sinds jaar en dag worden overal ter wereld kaarsjes of lampjes aangestoken op kerstavond. Van oudsher was het vaak een vreugdevuur in de gure wintertijd met lange donkere dagen. Het vuur stond symbool voor licht aan de horizon, het verdrijven van de duisternis en voor verheffing.

Sinds 2015 worden op veel begraafplaatsen lichtjes of kaarsen ontstoken ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen. In Doetinchem worden op drie begraafplaatsen militairen herdacht. Het gaat om zeventien graven. De meeste militairen liggen aan de Loolaan.

Misschien toch nog bezoekers

"We hadden in eerste instantie al een aangepast programma vanwege corona", legt Berkhuysen uit. "Vorig jaar hadden we een heel programma, zelfs met een koor erbij en veel mensen op een kleine ruimte. Dit jaar hadden we aanvankelijk één iemand op een viool en mensen zouden op gepaste afstand van elkaar binnenkomen. Nu, met de lockdown, organiseren we niets meer. Maar we weten niet of er nog mensen uit eigen beweging naar de begraafplaats komen. We gaan in ieder geval wel fakkels aansteken en als het nodig is gaan we zelf bij de militaire graven een kaarsjes aansteken."