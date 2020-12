Na 24 jaar sluiten Peter en Jeannette hun restaurant om dromen na te jagen

"Het is geen droevig verhaal vanwege corona", benadrukt kok en eigenaar van De Weeghbrug Peter van der Cruijsen. "Veel mensen die denken dat en we krijgen ook heel veel lieve mailtjes van 'O, wat erg.' Maar nee. Corona heeft er zeker toe bijgedragen -winst wordt er op dit moment niet gemaakt- maar is niet de reden."

Bekijk hier de reportage, tekst gaat daaronder verder:

Het is een samenloop van omstandigheden waardoor Van der Cruijsen en zijn vrouw Jeannette het restaurant onder aan de dijk in Wamel na 24 jaar van de hand doen. "Deze periode heeft ons meer tot nadenken gezet. Onze leeftijd gaat ook meespelen. We hebben nog heel veel dromen die we waar willen maken en dan zit een restaurant je eigenlijk in de weg. Nu is het de tijd. Ook voor het verkopen van het onroerend goed."

Kennis overdragen

De thuismenu's zoals die ook deze kerst volop verzorgd worden vanuit De Weeghbrug wil de kok blijven doen. Daarom gaat hij bij mensen op locatie koken en komt er tijd om zijn kennis en ervaring over te dragen. "Er is al jaren vraag naar kookclinics", vertelt Van der Cruijsen. "Dan moet ik altijd zeggen dat ik er geen ruimte en geen tijd voor heb. Die ruimte en die tijd komt nu."

En dan is er nog een grote droom buiten Nederland. "Ons hart ligt in Italië", zegt de restaurateur. "We dromen van een pand waar we ook onze passie kunnen uitvoeren. Kooklessen, mensen ontvangen om te overnachten en hen wegwijs te maken in de keuken. Tussen de mooie producten: de truffels, de wijnen, de worsten de hammen, de kazen."

'Weeghbrug heeft ons veel gebracht'

De Weeghbrug heeft het echtpaar veel gebracht, vertelt Van der Cruijsen. "Vriendschappen, levenservaring, omgaan met geluk en met teleurstellingen, we zijn gegroeid als persoon en hebben kunnen laten zien wie wij zijn. Het werk in het restaurant heeft ons ook iemand gemaakt."

Toch gaat de deur van De Weeghbrug niet met een weemoedig gevoel op slot. "Het is geen verdrietig besluit maar een logisch gevolg", redeneert de kok. "Het is een verandering maar het werk gaat gewoon door. Volgend jaar komt er weer een kerst en waarschijnlijk ook met thuiskerstmenu's. Alleen de invulling daarvan die weten we nog niet."