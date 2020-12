Jesse uit Silvolde redt levens op zijn scooter

Tekst gaat verder na de video:

"Op dat moment was ik in Gaanderen, dus ik was snel op locatie", aldus de jonge hulpverlener. "Door het snelle optreden heeft meneer het wel gered. Dat laat zien hoe belangrijk het is dat je kan reanimeren. Je kunt er echt mensenlevens mee redden." Het stemt zijn voormalige instructeur Sven Baars trots. Hij ziet een tekort aan mogelijke levensredders in de regio en wijst naar Jesse als inspiratie voor anderen: "Jesse is het ultieme voorbeeld van een reanimatie die geslaagd kan aflopen. Daarvoor leer je de mensen reanimeren. Zodat ze er levens mee kunnen redden en dat is in dit geval gebeurd." Jesse is aangemeld bij HartslagNu. Dit reanimatieoproepsysteem geeft een signaal af naar de dichtstbijzijnde vrijwilligers die aangesloten zijn, zodat zij kunnen reageren.

'Meld je aan'

Toch is Jesse bezorgd, omdat er volgens hem te weinig mensen bij het netwerk zijn aangemeld: "Zoals vrijdagnacht. Toen stond ik ook helemaal alleen. Het zou fijn zijn als er dan andere mensen zijn die komen helpen. Op dat moment waren die er helaas niet." Volgens Baars vinden de meeste reanimaties 's avonds en 's ochtends plaats: "Jongeren zijn toch vaak tot in de late uurtjes actief en kunnen dan opgeroepen worden om een mensenleven te redden. Ik zou tegen de jongere generatie willen zeggen: 'meld je aan'."

Ambulancebroeder worden

Jesse heeft een ultiem doel. Naast het worden van ambulancebroeder vindt hij dat meer leeftijdsgenoten op school moeten leren over reanimeren. Hij zou daar graag met burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek over spreken: "In Noorwegen, Zweden en Duitsland zit EHBO standaard in het lespakket van de middelbare school. Daar zijn de succesvolle reanimaties verdrievoudigd. Dat moeten wij hier ook kunnen. Dus ik ga in Oude IJsselstreek proberen om daar mee te beginnen."