CDA Montferland censureert op Facebook

“Toen het op de man werd gespeeld, hebben wij bewust de keuze gemaakt om onze partijgenoot te beschermen”, aldus CDA-fractievoorzitter Ap Dieker. De commotie ontstond nadat de partij postte dat Montferland de leefbaarheid in ’s-Heerenberg Oost aanpakt. Hierin werd de inzet van CDA-raadslid Wilfried Linssen geprezen, iets dat door enkele burgers en collega-raadsleden in twijfel wordt getrokken. Het CDA werd er onder meer van beticht dat zij met de eer van anderen willen strijken. Dieker noemt het kwalijk dat Linssen werd aangepakt. “Wij kunnen goed omgaan met kritiek, maar als mensen in reacties op de man spelen gaat dat in onze ogen te ver”, zegt hij stellig. “Daarom hebben wij besloten alles onder het bericht te verwijderen.”



Deze keuze van het CDA viel niet in goede aarde bij D66-fractievoorzitter Freddy van Dijken en Henk Groote, fractievoorzitter van Lijst Groot Montferland. Onder de Facebookpost betichtte Groote het CDA van 'Noord-Koreaanse praktijken'. Coalitiepartner Van Dijken koos andere woorden om zijn kritiek te uiten, maar had dezelfde boodschap: “Ik vind het absoluut niet kunnen. Je prijst jezelf de hemel in via berichten op Facebook. Dan moet je ook tegen kritiek kunnen.” Volgens hem was er ook helemaal geen sprake van het op de man spelen: “Ik heb de reacties gelezen, maar dat is echt onzin.”



'Dit is stemmingmakerij'

Dieker betreurt het feit dat zijn collega-raadsleden zich online mengen in de discussie: “Laten we dat uitvechten in de gemeenteraad. Dit is stemmingmakerij.” Volgens Van Dijken worden deze geluiden ook gedeeld binnen de raad. Dat hij openlijk kritiek geeft op een coalitiegenoot vindt hij in deze situatie niet meer dan logisch. “We kunnen eerlijk zijn, we gaan richting de verkiezingen. Dan is het goed om de verschillen duidelijk te maken”, vindt Van Dijken. “Dit doe ik overigens op persoonlijke titel, omdat ik de acties van het CDA absoluut niet vindt kunnen.”



CDA bekijkt Facebookbeleid

Volgens zowel Van Dijken als Dieker toont deze kwestie de gevoeligheid van sociale media voor politieke partijen. Waar D66 een duidelijk beleid heeft en alleen berichten van de website doorplaatst, neemt het CDA volgens Dieker de komende weken hun beleid kritisch onder de loep: "Dit is een nieuwe vorm van politiek. We moeten kijken welke keuzes we daarin maken."





