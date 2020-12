Bezorgde burgemeester slaakt noodkreet: 'Doe de kerkdiensten online'

"Vanwege de lokaal sterk toegenomen besmettingsdruk verzoek ik de kerken die nog bezoekers ontvangen, opnieuw een afweging te maken ten aanzien van het kerkbezoek. Ik onderstreep het dringende advies van minister Grapperhaus om de erediensten zoveel mogelijk alleen digitaal uit te zenden", schrijft de burgemeester in een brief aan inwoners.

Ernstige zorgen

"Zo vlak voor de kerstdagen wil ik mij nog een keer tot u richten. De reden is dat ik me zorgen maak. Het aantal besmettingen stijgt fors. In de gemeente Nunspeet is er sprake van een verdrievoudiging in de laatste weken", zo begint zijn brief.

De hervormde kerk in Nunspeet houdt zijn diensten al online. Foto: Screenshot uit dienst.

"We zien goed om naar elkaar, maar mede daardoor zijn er in onze Nunspeetse samenleving veel te veel contactmomenten. Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur heb ik ernstige zorgen over een nog verdere stijging van het aantal besmettingen."

"De ziekenhuizen zijn vol en de geneeskundige zorg voor ‘niet-coronapatiënten’ komt in de knel. Veel planbare reguliere ziekenhuiszorg is inmiddels gestaakt. Dat is ernstig! In het bijzonder voor hen die de zorg nu nodig hebben. En het vooruitzicht is dat deze situatie de komende weken nog nijpender gaat worden", aldus de bezorgde Van de Weerd.

Achter de voordeur

Ook heeft de burgemeester een oproep voor achter de voordeur bij mensen, waar de helft van alle besmettingen plaatsvindt in familiekring. "Beperk ook tijdens de kerstdagen de contacten met familie en vrienden tot maximaal 3 personen en houd afstand."

Tenslotte doet de burgemeester een oproep om bezoeken aan de verzorgingstehuizen te beperken en de regels van de tehuizen te respecteren.

