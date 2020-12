Vitesse zet derde plek op het spel na nederlaag in Alkmaar

Vitesse, dat drie dagen geleden Feyenoord nog een zeldzame nederlaag toediende, kon zich geen slechtere start indenken in Alkmaar: al na vijf minuten zette Jesper Karlsson de thuisclub op voorsprong. Maximilian Wittek raakte de bal bij het uitverdedigen volledig verkeerd en bood Karlsson zo een uitgelezen kans, die de Zweed gretig aanpakte. Met een schot in de hoek passeerde hij Remko Pasveer.

Tronstad valt uit

Die pikstart gaf AZ vertrouwen voor de rest van de eerste helft. Tijjani Reijnders waagde een schot van afstand dat over ging en dacht bij een volgende kans te scoren, maar zijn knappe volley werd afgekeurd wegens buitenspel. Vitesse liep intussen tegen meer problemen aan: de ploeg verloor na twintig minuten middenvelder Sondre Tronstad met een blessure. In zijn plaats kwam Thomas Bruns binnen de lijnen.

Oussama Darfalou strijdt om de bal met Yukinari Sugawara van AZ. Foto: Omroep Gelderland

Naarmate de eerste helft vorderde, beet Vitesse wat meer van zich af. Oussama Darfalou, die in zijn laatste vier competitieduels viermaal scoorde, kopte in kansrijke positie over. Daarna was Matus Bero dicht bij de 1-1: na een prima voorzet van Wittek kopte de Slowaak goed in, maar Marco Bizot pareerde zijn inzet. En even later kreeg ook Loïs Openda een lage voorzet er bij de tweede paal niet in.

Boadu verergert het leed

Vervolgens trad een oude voetbalwet in werking en vloog de bal aan de overkant binnen. Owen Wijndal kreeg alle tijd en ruimte om meters te maken en legde af op Myron Boadu, die er koel 2-0 van maakte voor AZ. De Alkmaarders slaagden er zo pas als derde ploeg in om dit seizoen tweemaal te scoren tegen Vitesse; eerder deden Ajax en PEC Zwolle dat.

Na rust had Vitesse nog geen minuut nodig om de aansluitingstreffer te vinden. Oussama Tannane - die verder redelijk onzichtbaar was - en Openda gingen een één-tweetje aan, waarna Openda hard inschoot. Via de voet van Timo Letschert caramboleerde de bal pardoes over doelman Bizot heen (2-1). Meteen stichtte AZ weer gevaar aan de overzijde, maar Pasveer redde op een schot van Reijnders.

Riechedly Bazoer en Oussama Tannane vieren de Arnhemse treffer. Foto: ANP

Vitesse sloeg een kwartier later nogmaals toe. Althans, dat dachten de Arnhemmers. Darfalou reageerde attent op een snelle vrije trap van Eli Dasa en verschalkte Bizot, maar zag zijn treffer geschrapt worden wegens buitenspel. Tot overmaat van ramp moest Bazoer even later de strijd staken. Voor hem kwam Thomas Buitink erin.

Het was echter een andere invaller die de wedstrijd zijn laatste hoogtepunt bood en daarmee in het slot gooide. Ferdy Druijf, koud in het veld gekomen voor Boadu, liep weg uit de dekking bij Dasa en mocht met zijn eerste balcontact vrijelijk de 3-1 binnenschuiven. De laatste keer dat Vitesse drie goals incasseerde in de Eredivisie, was eind februari. De club blijft derde op de ranglijst en moet afwachten wat Feyenoord later op de avond doet. Winnen de Rotterdammers thuis van SC Heerenveen, dan gaan zij Vitesse op doelsaldo voorbij.

