Kerstpakket met sokken, onderbroeken en jassen voor Arnhemse daklozen

Leo klapt iedere zondag in het Arnhemse Musispark zijn gele busje uit om eten en drinken uit te delen aan de dak- en thuislozen. Hij heeft spartaans gewoond en weet hoe het is om het in de nachten koud te hebben. Leo voelt zich dan ook verbonden met de mensen op straat. “Ik ben een aantal jaar geleden drie dagen per week in de nachtopvang gaan werken. Ik leerde veel mannen kennen en hoorde dat er op de zondag hen eigenlijk niet veel is. Ze krijgen dan geen ontbijt en middageten. Daar ben ik op ingesprongen met mijn soepbus.” Maar Leo doet meer en zorgt voor nieuwe kleding en slaapzakken. Ook bedacht hij voor de kerstdagen een kerstpakket met sokken, ondergoed en wat lekkers voor thuislozen.

Verrassing

In het gezelligste kersthuisje van Gelderland verrassen Sonja Booms en Frans Duijts Leo met sokken, ondergoed en winterjassen om de kerstpakketten mee te vullen. Maar daar blijft het niet bij. Leo ontvangt ook een heus Sheltersuit waarmee hij iemand ongelofelijk blij mee kan maken.

De Sheltersuit

Een Sheltersuit is een wind en waterdichte jas waaraan een slaapzak geritst kan worden. De Sheltersuit bestaat uit een jas, een slaapzak en een plunjezak waardoor alles gemakkelijk in één tas mee te nemen is. Nederlands ontwerper Bas Timmer bedacht de sheltersuit met als idee dat iedereen bescherming, warmte en waardigheid verdient.

Leo is er ontzettend blij mee. ‘’Ik heb hem in gedachten voor iemand die nu in Wolfheze tijdelijk opgenomen is. Die gaat iemand heel blij maken, ontzettend bedankt! "

Benieuwd naar de reactie van Leo? Kijk dan de onderstaande video.

