Minder budget aanpak 's-Heerenberg Oost

“Het wordt een hele klus, maar het is een mooi project”, aldus wethouder Walter Gerritsen over de geplande renovatie van ’s-Heerenberg Oost. “In het plan komen in ieder geval de plek van de voormalige Albert Heijn en de Galamaschool aan bod. Het is een groot gebied waarin veel kan én zal veranderen.” In de eerste maanden van 2021 wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. “Vervolgens gaan we kijken wat we willen bereiken en hoe we dit gaan doen”, licht Gerritsen toe over de werkwijze. “We willen de wijk weer op een goed niveau brengen.” Het ligt al sinds 2019 in de planning om de wijk aan te pakken, maar wijkbewoners moeten nog even geduld hebben. Volgens de planning worden de plannen pas najaar 2021 verder uitgewerkt.



Om de verpaupering van ’s-Heerenberg Oost te voorkomen werkt de gemeente nauw samen met Plavei en de wijkbewoners. De wethouder gaf hierbij aan dat blanco wordt begonnen aan het plan, zodat niet de wensen van de gemeente maar die van de bewoners worden verwezenlijkt. Voor het project heeft Montferland 90.000 euro gereserveerd. Dat is 60.000 euro minder dan Gerritsen voor ogen had: “Dat is een nadeel. Burgerparticipatie duurt lang en is daardoor duur. We moeten dus creatief zijn.”



In ere herstellen

Vanuit de buurt heerst al tijden onvrede over de leegstand van het voormalige winkelcentrum De Bongerd, waar ook de Albert Heijn was gevestigd. Zij zien graag dat er weer een supermarkt en winkeltjes in het winkelcentrum komen. Via een petitie verzoeken inwoners van de wijk Montferland om De Bongerd weer in ere te herstellen. Deze werd al meer dan duizend keer ondertekend.





