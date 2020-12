Corona of niet, Daphnes privé-kerstmarkt gaat gewoon door

Je moet voor Daphnes kerstmarkt wel goed je ogen openhouden, anders loop je er zo voorbij. Ze heeft haar markt namelijk volledig op schaal gemaakt, met de hand geknutseld en geverfd. De miniatuurmarkt krijgt een prominente plek in de vensterbank van haar woning aan de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan.

Daphne had thuis al langer twee houten huisjes staan. Die had ze verzaagd en tot kerstmarktkraampjes verbouwd. Toen Daphne constateerde dat zij dit jaar geen enkele Weihnachtsmarkt in Duitsland kon bezoeken, dacht ze: dan komt de kerstmarkt maar naar mij. Ze ging vlijtig aan de slag, het resultaat staat in het erkerraam. De hele buurt mag meegenieten.

Verfstokjes, lollystokjes en plantjes

Vrijwel alles is door Daphne zelf gebouwd. En heeft ze het gekocht, dan voegde de Apeldoornse er toch tenminste een paar details aan toe: de glühweinmokjes, schortjes, rokjes, lantaarntjes, alles heeft een 'touch' van Daphne.

Ze gebruikt de meest uiteenlopende materialen om tot haar tierelantijnen te komen. "Bij de bouwmarkt vroeg ik netjes of ik voor alle acht de verfpotjes die ik kocht een roerstokje mocht. Ik gebruik lollystokjes, rietjes, een bundeltje plantjes, kale takjes uit de tuin", somt ze op.

Samen knutselen, van Groningen tot Zeeland

Er is één nadeel: Daphne werkt steeds alleen. Dat vindt ze jammer aan de huidige coronatijd: samen iets doen zit er op dit moment niet in. Als dat zou kunnen, zou ze het wel weten. "Ik zou het onwijs leuk vinden om mensen te ontmoeten die dezelfde passie hebben. Hoe leuk kan het zijn om af te spreken dat je van eierdozen tegeltjes knipt en ze allemaal hetzelfde kleurtje geeft, om daarna met een schuttinkje erbij een markt te creëren?

Daphne maakt alles op schaal na. Foto: Omroep Gelderland

"Je ziet het samen groter worden en je hebt samen een leuke dag. Ik hoop dat er veel mensen zijn die dat een mooi idee vinden, van Groningen tot Zeeland", fantaseert Daphne. "Een paar keer per jaar, bijvoorbeeld. Met gelijkgestemden over dit soort dingen praten."

'Het creatieve, dat is het leukste'

De fascinatie voor miniatuurdingetjes maken zat er altijd al in, denkt Daphne. "Ik vind iets groots maken moeilijker dan iets kleins. Allerlei creatieve processen volgden zich voor mij op in de loop der tijd. Op school deed ik veel, in activiteitencommissies bijvoorbeeld. Later ging ik workshops geven en inmiddels ontwerp ik mallen voor taartdecoraties. Dat is mijn werk geworden. Het creatieve, dat is het leukste."

Als Kerst straks voorbij is, dan blijft de kerstmarkt van Daphne gewoon staan. Pas rond Driekoningen komt er iets nieuws. Dan bouwt ze haar creatie om, met een schaatsbaan en wat sneeuw op de kraampjes. Zo kan ze er nog wat langer van genieten.

