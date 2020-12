Geen boete voor vervuilen IJssel met plastic korrels

Vrijwilligers troffen in november een grote hoeveelheid plastic korrels aan in de IJssel. Foto: Maarten Kerkhof

In de IJssel zijn minuscule plastic korrels gevonden. De vervuiling is volgens het waterschap Rijn en IJssel afkomstig van het bedrijf Daly Plastics B.V., een kunststof afvalverwerker in Zutphen.

De alarmbellen gaan in september rinkelen als het waterschap plastic afval in het afvalwater tegenkomt op de rioolwaterzuivering (RWZI). "Daarop is er een onderzoek ingesteld en kwamen we uit bij het bedrijf Daly Plastics in Zutphen", laat woordvoerder Petra Augustijn van het waterschap weten.

Korrels zijn lastig te filteren

"De korrels bleken daar via de terreinriolering in de gemeentelijke riolering te spoelen", aldus Augustijn. Normaal gesproken worden veel stoffen op de RWZI uit het water gehaald, maar de korrels glippen ertussendoor. "De plastic korrels zijn dermate klein dat zij moeilijk uit het rioolwater gehaald kunnen worden en door de roosters ontsnappen." Het gevolg: de korrels worden er niet allemaal uit gefilterd en komen bij de lozing op de IJssel in de rivier terecht.

Volgens het waterschap vormen de korrels, ook wel nurdles genoemd, geen direct gevaar. "Maar plastic is onwenselijk, net als andere soorten plastic."

Ook vrijwilligers van natuurorganisatie IVN vonden plastic korrels in de IJssel tussen Zutphen en Deventer. Zij troffen er in november ruim 3000 aan bij controles langs de oevers van de IJssel in Zutphen en Deventer. IVN noemt het "een alarmerende hoeveelheid".

De gemeente Zutphen laat weten dat zij geïnformeerd is over de kwestie. "Schrikken is een groot woord, maar je moet gewoon weten hoe het in elkaar zit. We nemen dit serieus", laat wethouder Laura Werger weten.

Extra filters installeren

Daly Plastics zamelt gebruikt plastic in en maakt er plastic korrels van die worden gebruikt als grondstof voor nieuwe plastic producten. Het bedrijf is inmiddels gesommeerd om actie te ondernemen. "De oplossing blijkt het inbouwen van extra filters in hun installaties", aldus de wethouder. Volgens het waterschap is ook de terreinriolering schoongemaakt.

Of dat genoeg is om het probleem aan te pakken blijft de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de komende tijd monitoren. "Als we iets doen, moeten we kijken of het goed gaat", aldus Werger. Wel constateerde de gemeente onlangs nog dat er behalve op het terrein van het plastic recyclingbedrijf ook op de openbare weg nog steeds plastic korrels liggen. “Het bedrijf is gevraagd ook hier op te ruimen, om te voorkomen dat het in de riolering komt.”

Milieuovertreding

Volgens de gemeente is dit de eerste keer dat Daly Plastics op de vingers wordt getikt, daarom worden ze ook niet gestraft. "Bij mijn weten hebben we eenzelfde situatie nog niet eerder meegemaakt", aldus de wethouder. Directeur Peter Daalder wil op dit moment niet reageren op de kwestie.

Hoe lang de plastickorrels al in het riool en vervolgens in de IJssel terechtkomen is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er nog acties nodig zijn om de korrels op te ruimen. "Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag op de IJssel en zij zullen eventueel moeten beoordelen of er een actie nodig is", laat het waterschap weten.

Nurdles zijn kleine stukjes plastic (variërend in grootte van een paar millimeter tot microscopisch klein, maar meestal met een diameter van ongeveer 5mm), die gebruikt worden als grondstof voor plastic producten. In de plastic korreltjes kunnen kankerverwekkende chemicaliën zitten. Naast dat ze in de natuur terecht komen, worden ze ook gegeten door vissen en komen ze vervolgens op ons bord terecht.