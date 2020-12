'Slaapwandelende' verdachte hoort straf voor doden vriendin (24) in Didam

De 24-jarige vrouw werd in december 2019 dood gevonden in het huis waar ze samen met de verdachte woonde. Ze bleek op gruwelijke wijze om het leven te zijn gebracht en lag vervolgens uren dood in de woning.

De verdachte verklaarde twee weken geleden in de rechtszaal in Arnhem dat hij alleen nog weet dat hij die nacht daarvoor rond 03.00 uur naast haar wakker werd en dat ze toen dood was. Ze zat onder het bloed, maar hij wist niet meer hoe dat gebeurd was. Vervolgens is de Didammer in paniek geraakt en wilde hij vluchten. Pas de volgende avond belde de man naar familie voor hulp.

Drugsgebruik

De verdachte gebruikte veel drugs en had dit de dag en avond voor de dood van zijn vriendin ook gedaan. Het was de bedoeling dat hij na het weekend zou gaan afkicken en zijn vriendin steunde hem daarbij. Maar zover kwam het niet.

De verdachte zelf bleef ook in de rechtszaal volhouden dat hij haar gedood moet hebben terwijl hij 'slaapwandelde'. Uit het horen van vier deskundigen op zitting, blijkt dat zoiets niet onmogelijk is, maar dat de kans wel buitengewoon klein is. Bovendien had de man cocaïne en oxazepam gebruikt die de vaste slaap verstoren, waardoor de kans nóg kleiner is.

Je hield meer van coke dan van haar

Tijdens de rechtszaak deed ook de moeder van het slachtoffer haar verhaal. Ze noemde de verdachte een monster om wat hij haar dochter heeft aangedaan. "Je hield meer van coke dan van haar", sprak ze. Ze eindigde met: "Jij had goud in handen, maar wij zijn een diamant kwijt."

Ongeloofwaardig

De officier van justitie vindt de uitleg van de verdachte over het slaapwandelen ongeloofwaardig en onvoorstelbaar. Helemaal omdat de Didammer niet meteen alarm heeft geslagen toen hij ontdekte dat zijn vriendin dood was. Maar waarom heeft hij haar gedood? Dat blijft volgens justitie gissen: "Misschien hebben ze ruzie gehad over bijvoorbeeld zijn drugsgebruik en is er iets bij de verdachte geknapt", zei de officier van justitie op zitting.

