Engel zorgt voor licht in Culemborg

Een baken van licht in donkere tijden; dat is de engel die dezer dagen schijnt bij Culemborg. Daar is het monument van de oude spoorbrug over de Lek zó verlicht, dat de afbeelding van de engel in de wijde omtrek te zien is.

De engel is er gekomen op initiatief van de gemeente Culemborg. Toen duidelijk werd dat de nieuwjaarsborrel 2021 niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, werd gezocht naar een alternatief om stil te staan bij de feestdagen.

Engel als alternatief

Aan het Culemborgse creatief collectief De Vrijstad Drukker werd gevraagd het alternatief te bedenken. En dat werd de engel. Op het monument van de oude spoorbrug is een enorme hoepel geplaatst die 's avonds licht geeft, en het hele monument wordt met lampen beschenen.

Papieren engel in Vrijbrief

Daarnaast kregen huishoudens ook een engel thuisgestuurd van de gemeente. In een enveloppe met daarop de tekst 'Vrijbrief' ontvingen inwoners een brief van burgemeester Van Grootheest en een papieren engel, om in de kerstboom te hangen of voor het raam te zetten. Die engelen zijn inmiddels bij veel huizen in Culemborg te zien.

Volgens de gemeente is de engel een symbool van verbinding en licht in de duisternis. De 25 meter hoge engel is de grootste kerstengel van Nederland.

Engel en kerstboom

Diverse mensen komen foto's maken van de engel bij de oude spoorbrug. De reacties op de enorme engel zijn overweldigend positief, en daarmee rijst meteen de vraag of de engel misschien ook volgend jaar zal schijnen in Culemborg. De engel zou een mooie traditie in Culemborg kunnen worden, zeker omdat even verderop aan de andere kant van de Lek de enorme 'kerstboom' in IJsselstein (ook bekend als zendmast Lopik) staat.