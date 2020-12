30.000 euro voor getroffen gezinnen: 'Eerst zien, dan geloven'

Martine (45) is één van de duizenden ouders die in de knel kwamen door het handelen van de Belastingdienst. Vijf jaar geleden ontving de Arnhemse een brief van de dienst. Daarin stond dat er een controle op haar werd uitgevoerd, om te bepalen of ze wel terecht kinderopvangtoeslag had gekregen voor haar tweeling - die op dat moment al jaren op de basisschool zat. Het was het begin van een emotionele achtbaan.

Dinsdag maakte staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekend dat alle getroffen ouders 30.000 euro compensatie ontvangen. Het kabinet heeft zo'n negenduizend ouders in beeld voor die vergoeding. Het echte aantal ligt waarschijnlijk rond de 26.000.

Martine van Baren. Foto: Privéfoto

Martine, het kabinet heeft meegedeeld dat alle getroffen ouders 30.000 euro uitgekeerd krijgen als compensatie. Wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?

"Ik kreeg twee seconden geleden een appje van mijn manager, die het vertelde. Ja, jeetje zeg. Het is nogal wat. Het gevoel dat ik nu heb is toch wel 'eindelijk'. De laatste dagen heb ik veel reacties gehad op mijn eerste interview. Mensen in mijn omgeving vroegen me waarom ik het toch niet eerder heb verteld. Maar ja, het gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten, hè? De reacties waren bemoedigend en meelevend. En als wij echt 30.000 euro ontvangen als compensatie, dan is dat absoluut positief."

Je hebt alleen nog geen officiële bevestiging gekregen vanuit Den Haag.

"Nee, ik heb nog niets gehoord. Ik heb om eerlijk te zijn nooit de illusie gehad dat ik nog iets zou krijgen, ik heb er in ieder geval niet op gerekend. Ik laat het allemaal maar op me afkomen. Maar als wij ook tot de groep behoren die recht hebben op de compensatie, dan gaan we daar natuurlijk werk van maken. Het zou heel mooi zijn."

Het bedrag ligt wel hoger dan de door jou geleden schade.

"Dat klopt, inderdaad. Dat vind ik ook niet helemaal eerlijk aan deze regeling. Ik zei eerder al dat anderen in financieel opzicht een stuk harder getroffen zijn dan wij. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, wiens bedrijf kapot is gegaan. Wij hebben een gedeelte van het te veel door ons betaalde geld al teruggekregen, anderen niet."

Als we het geld echt krijgen, kunnen we onze sores even loslaten

Vooropgesteld dat jij ook in aanmerking komt voor de compensatie: is het toeslagenhoofdstuk voor jou dan ten einde?

"Op dit moment is het nog vooral: eerst zien, dan geloven. Ik denk dat deze hele affaire wel een verhaal is dat ons altijd zal bijblijven. Ik hoop dat onze klachten verdwijnen en er niets psychisch blijft sluimeren. Als we in aanmerking komen voor het bedrag, dan betekent dat wel een tijd zonder zorgen. We zouden er erg blij mee zijn. Het zou betekenen dat we dingen kunnen doen die we normaal niet konden."

"Even op vakantie met de kinderen en je sores loslaten. En dan niet bang zijn om bij thuiskomst de rekeningen te moeten zien. Gewoon, een verlaging van je lasten. Maar ik zou het nog niet eens durven uitgeven, eigenlijk. Ik denk dat ik het eerst tien jaar vast moet zetten, voor ik er iets mee durf te doen. Misschien gaan ze later toch weer vragen stellen."

Over de toeslagenaffaire verscheen het rapport 'Ongekend Onrecht'. Foto: ANP

Vind je het ook belangrijk dat het kabinet iets doet aan de BKR-registratie die je hierdoor hebt gekregen?

"Zeker, ja. Dat moet absoluut van tafel. Bij ons, bij anderen, bij iedereen. Zo'n registratie heeft nog lang effect. Als iets kapot gaat en je het moet vervangen, maar daar niet meteen het geld voor hebt, dan wordt het lastig om het nieuw te kopen als je het moet lenen. Neem bijvoorbeeld een cv-ketel. Wij hebben er eens eentje moeten huren, omdat een nieuwe kopen niet kon. En we waren bijna ons huis uitgezet, omdat de bank beslag wilde leggen. De werkgever van mijn man kon ons tegen een lage rente een lening verstrekken. De bank deed dat niet, vanwege de BKR-registratie. Die had geen vertrouwen in ons."

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er ook een gebaar gemaakt wordt naar de kinderen die getroffen zijn door de kwestie. Heb jij enig idee wat voor gebaar dat zou kunnen zijn?

"Ik weet niet of het om een financieel gebaar gaat. Dat zou kunnen. En het zou logisch zijn, denk ik. Met kinderen heb je overal geld voor nodig. Die van ons hebben lang in tweedehands kleding gelopen, ze hebben en hadden nog steeds één of twee broeken die ze afslijten tot de draad. Hetzelfde geldt voor schoenen. Er kon tot hun dertiende heel weinig. Ik zou het fijn vinden hun verjaardag een keer groots te vieren met vriendjes en vriendinnetjes, en eens met ze op vakantie te gaan."

Vind je ook dat er nog iets anders moet gebeuren, naast een financiële compensatie?

"Als je doelt op excuses: ja, dat vind ik wel. Het zou misdadig zijn als dat niet zou gebeurt. Er werd gezegd dat het kabinet hier wel eens door kon vallen. Ik weet niet wat je daarmee opschiet. Misschien vertrekken door deze affaire een paar mensen van hun plek, dat kan. Maar het hele kabinet laten vallen, dat lijkt me wat ver gaan."