Giannis Mystakidis weg bij De Graafschap

Mystakidis hield het slechts een jaartje vol bij de club in Doetinchem. De 26-jarige aanvaller kwam in de winterstop van het vorig seizoen over van PAOK Saloniki, maar kon nooit een serieuze basisplaats afdwingen in de Achterhoek. Dit seizoen kwam hij niet tot scoren tijdens zijn invalbeurten.

Trainer Mike Snoei bevestigde dinsdag dat Mystakidis vertrekt. "Daar hoeven we niet zo geheimzinnig over te doen. Hij vindt dat hij te te weinig speelt en dat is natuurlijk ook zo. Na de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht drukte hij mij zijn shirt met nummer 27 in de handen. "

De Griek zal na de korte winterbreak dus niet meer te bewonderen zijn bij De Graafschap. Of dat ook geldt voor Sven Blummel is afwachten. "Zo ver is het nog niet. Maar onder bepaalde voorwaarden is een vertrek mogelijk als die wens er is", zei technisch manager Peter Hofstede voor de laatste wedstrijd van 2020 tegen Jong FC Utrecht.

Voor De Graafschap is vooral belangrijk dat er snel een directe versterking naar Doetinchem komt in de zware race om de tweede plaats in de eerste divisie. Prioriteit is een aanvallende middenvelder met creatieve impulsen die ook meer lijn in het spel van De Graafschap brengt. "Het is een lastige tijd. De markt is kleiner geworden. We moeten goed zoeken, maar tegelijkertijd voorzichtig zijn dat we de juiste speler halen die ons ook direct beter maakt", aldus Hofstede.