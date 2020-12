Kaarsje voor overleden Mohamad (14): 'Hij was altijd buiten aan het spelen'

Afscheid nemen van geliefden was in 2020 door alle coronamaatregelen vaak lastig. Velen kregen daardoor misschien niet het afscheid dat zij verdienden. In Kerst Vier Je Samen steken Frans Duijts en Sonja Booms daarom elke avond een kaarsje op voor iemand die ons dit jaar ontvallen is.

Hartverscheurend

In de vijfde uitzending van Kerst Vier Je Samen doen de ouders van Mohamad hun hartverscheurende verhaal. Mohamad vluchtte met zijn ouders uit Syrië. Hij sprak al na een klein half jaar Nederlands.

Het was een bijzondere jongen, zegt zijn vader huilend aan de tafel in hun huis in Dreumel. “Hij zat nooit stil. Hij was altijd buiten aan het spelen.”

Leukemie

Maar opeens ging het slechter met Mohamad. In het ziekenhuis dachten ze dat de jongen misschien corona had. “Na alle onderzoeken bleek het leukemie te zijn.”

"Toen hij wist dat hij ging overlijden, zei hij: Mama, laat je me gaan? Ik zei nee, zo gaat het niet", vertelt zijn moeder. "Kinderen laten de ouders gaan, ouders laten kinderen nooit gaan. Dat gaat niet."

Het verdriet bij de familie Zir is groot. "We zijn naar Nederland gekomen voor de toekomst van de kinderen, maar nu is Mohamad er niet meer."

