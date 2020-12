Vitesse breekt contract met talent Daan Huisman open

In het nieuwe contract is ook nog een optie opgenomen voor een extra seizoen. De aanvallende middenvelder is één van de spelers die dit seizoen bij de Gelderse club mag ruiken aan het grote werk. Tijdens de voorbereiding kreeg hij van trainer Thomas Letsch te horen dat hij bij de selectie zit en daar ook blijft. Regelmatig maakt Huisman minuten bij het eerste.

"De technisch directeur kwam naar mijn zaakwaarnemer toe en vertelde dat ze mijn contract wilden openbreken. Ik ben hartstikke blij", glundert de 18-jarige Gelderlander. "Dat had ik niet direct verwacht. Ik voel veel waardering met dit goede contract in een heel bijzonder jaar. Naar het financiële aspect kijk ik niet. Ik wil beter worden."

Drie op rij

Huisman stelde na de voorbereiding vast dat hij blij is met iedere minuut in de hoofdmacht. "Alles is dan meegenomen, maar ik stond ook al drie keer op rij in de basis. Als je dat overkomt, stel je andere doelen. Je bent ontevreden als je niet speelt. Zo zie ik het wel. Toen ik er na drie wedstrijden weer werd uitgehaald, dacht ik ook wel even oké, apart. Maar geen probleem. Ik ben pas 18 en moet nog veel leren. Nu wil ik minuten maken, volgend seizoen moet dat basisspeler zijn. Tegelijkertijd ben ik realistisch. Het kan in het voetbal ook snel achteruit gaan."

Vitesse probeert dit seizoen ook in te zetten op de jeugd. Zo kregen Million Manhoef, Enzo Cornelisse en Patrick Vroegh ook al de nodige minuten. Net als Huisman, die bijvoorbeeld de topper tegen PSV speelde. Hij wordt gezien als een aanvallende middenvelder door Thomas Letsch. "Als de trainer aanvallend wisselt, kom ik er vaak in 'op tien." Dan speel ik naast Tannane of gaat hij spelen vanaf de zijkant."

Perfect systeem

"We spelen in een super goed systeem. Vitesse heeft ook het type spelers om zo te spelen met Bazoer bijvoorbeeld in een vrije rol en Bero als loper op het middenveld. Het is denk ik heel terecht dat we nu derde staan in de eredivisie. Onze resultaten verbazen me niet. Dit systeem is perfect. Alleen PEC deed het onlangs heel goed tegen ons. Daar hadden we moeite mee."

Woensdag wacht als afsluiting van een fraaie eerste seizoenshelft nog AZ. In Alkmaar heeft Vitesse al lang niet gewonnen. "Ik verwacht een moeilijk potje", zegt Huisman dan ook over de wedstrijd die al om 16.30 uur begint. AZ is ook leuk om naar te kijken. We zijn gewaagd aan elkaar."

'Super rustig Zeeland'

Na de wedstrijd zoekt Huisman voor even de luwte op. "We hebben een huisje gehuurd in Zeeland. Daar ga ik met mijn ouders, broertje en vriendin voor een weekje naartoe. Lekker spelletjes spelen en tot rust komen. We gaan ons even afsluiten van alles. Ja, de buitenlandse jongens kunnen niet met Kerst naar hun familie. Dat is best sneu vind ik. Een speler als Hilary Gong bijvoorbeeld zou natuurlijk graag naar Nigeria vliegen. Maar je weet dan ook helemaal niet of je wel weer terug kan komen."