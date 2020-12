Fakka drerrie? Zo proberen jongerenwerkers eenzaamheid tegen te gaan

Want onder jongeren is er eenzaamheid concludeert Ebu Aslan Jongerenwerker bij Don Bosco. ‘’Dat hoeft niet per se zo te zijn dat ze zich thuis isoleren op hun kamer en dan gaan gamen. Het kan ook eenzaamheid zijn omdat ze hun verhaal niet kwijt kunnen. Dat ze thuis niet de situatie hebben dat ze hun ouders wat kunnen vertellen. Normaal zou dat op school kunnen of met vrienden. Maar dat kan nu steeds minder."

Fakka drerrie

Daarom is het des te belangrijker dat Ebu en zijn collega Fiona in contact blijven met de jongeren. ‘’We zijn ook straatwerkers. Ik praat bijvoorbeeld hun taal. Ik zeg niet goedemiddag maar ik zeg: fakka drerrie (straattaal voor: hoe gaat het vriend?, red.). Ik speel Fifa met ze of ga pingpongen en we praten met elkaar.’’

Hulpvragen

Daarnaast ziet Ebu in zijn werk dat, in de corona periode, de hulpvragen van jongeren zijn veranderd. ‘’De jongeren zitten bijvoorbeeld minder lekker in hun vel. De voetbal valt bijvoorbeeld weg, dus ze hebben niet meer echt een uitlaatklep. En daardoor merk je dat ze een beetje in de knoop komen met hun eigen emotie en niet goed weten hoe dat te uiten. ’’

Voor onder andere Kaya en Moreno is Don Bosco hun tweede huis waar ze dagelijks te vinden zijn. In Kerst Vier Je Samen deden ze hun verhaal. Zie het fragment hieronder.