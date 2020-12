'Mensen letten nergens op', enorme drukte in de supermarkten

Hoe gaan wij deze coronakerst in? Gezellig met de hele familie bij elkaar, of toch gewoon netjes aan de regels houdend? In Druten lijkt iedereen de plannen voor Kerstmis wel rond te hebben en natuurlijk kan daarin het bordspel niet ontbreken.

Het is een komen en gaan vandaag bij de supermarkt in Druten. Mensen staan te wachten tot ze elkaars karretje mogen overnemen, zo druk is het. "Eigenlijk is het niet te doen, het was één grote irritatie binnen", vertelt een man die net zijn boodschappen binnen heeft. "Mensen letten nergens op en blijven in de weg staan. Het is niet het leukste moment om boodschappen te doen."

Toch moet het, want hij krijgt deze kerst toch nog wat bezoek. "We houden ons gewoon aan de regels hoor, die zijn er niet voor niets. Maar mijn schoonmoeder komt de ene dag langs en de andere dag mijn moeder en stiefvader. Meer kun je niet doen hè?"

Maar met dat gezelschap zijn de plannen al wel gemaakt. "Er zal wel een kerstfilm op komen en we gaan spelletjes doen. Meestal spelen we Catan met mijn schoonmoeder en de kinderen als ze mee willen doen. En natuurlijk wil ik dan winnen, daar doe je het voor. Of het dan ook lukt? Hmm, mijn vrouw wint heel vaak, maar dat zeg ik niet hardop."

Het doel is dus duidelijk voor deze meneer. "De uitslag bij de spelletjes moet dan ook maar even anders dan anders dit jaar."

Kerst met 30 graden

Een andere man komt met wat minder boodschappen naar buiten. "Onze kinderen hebben toch in hun eigen situatie al allemaal plannen en met onze kleinkinderen hebben we kerst al gevierd. Dus er is niet veel nodig. Maar we gaan wat vrienden ontmoeten en ik ga een lekkere wandeling maken met mijn vrouw."

En die plannen heeft hij wel nodig om een beetje vrolijk te blijven. "Deze tijd is toch wat afstandelijk, hè? Dit is geen leefwereld waarin wij ons happy voelen. Je krijgt ook niet het kerstgevoel om iemand toch een knuffel te geven."

Hij denkt dan ook liever terug aan zijn vorige kerst. "Dat was met dertig graden, op een cruiseschip tussen de Malediven en India. "Het is bijzonder om met een korte broek en een t-shirt kerstbomen en de kerstman te zien. Maar het beviel ons heel goed, daar wen je snel aan."