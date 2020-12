Vrees voor meer platgereden beschermde hagedissen in Groesbeek

Het fietspad kent een lange geschiedenis met hobbels. Het werd jaren geleden zonder ontheffing aangelegd, waarop een langslepende soap ontstond. Natuurbeschermers kwamen in het geweer tegen het betonnen fietspad dat voor een deel door de spoorkuil in de Groesbeekse bossen loopt.

Veiliger

Daar leven zeldzame en beschermde zandhagedissen die een ontmoeting met fietsbanden over het beton niet overleefden. Den Haag moest destijds ingrijpen en dreigen met dwangsommen om diertjes als de zandhagedis en de gladde slang te beschermen.

Nu ligt er dus een plan om het pad te verbreden van twee naar vier meter, over de volledige lengte van Biesseltsebaan tot aan de Duitse grens. Dat zou de verkeersveiligheid op het pad ten goede komen. Wat dat gaat kosten is nog onduidelijk.

Het fietspad in Groesbeek. Foto: Omroep Gelderland

165.000 euro aan hekwerk

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en RAVON verwachten meer doodgereden reptielen in de spoorkuil na verbreding van het pad. Op hun aandringen is er over een lengte van 750 meter langs het pad wel reptielenscherm aangebracht en tunneltjes onder het fietspad door om het aantal platgereden reptielen omlaag te brengen, al worden er nu nog steeds tientallen platgereden. Volgens de natuurbeschermers gaan de genomen maatregelen niet ver genoeg.

Wethouder Sylvia Fleuren liet eerder weten dat er 165.000 euro is uitgegeven aan reptielenschermen en dat dat genoeg is. Genoeg omdat de zandhagedis het goed doet (meer dan 400 exemplaren) in de gemeente en in de gaten gehouden wordt of dat zo blijft. Het college van burgemeester en wethouders wil nu niet reageren op de voorgenomen verbreding, omdat GroenLinks inmiddels vragen heeft gesteld en het college die eerst wil beantwoorden.

Vergunning

De Werkgroep Milieubeheer en RAVON gaan zich verdiepen in de voorgenomen verbreding die er voor zorgt dat dieren als de zandhagedis en de gladde slang er twee keer zo lang over doen om aan de overkant te komen.

Dat het risico voor de dieren om onder een fietsband terecht te komen daardoor toeneemt is voor de natuurbeschermers evident. "Ik neem aan dat er een vergunning moet komen", zegt Henny Brinkhof van Werkgroep. "Vierhonderd hagedissen klinkt voor een wethouder misschien veel, maar eigenlijk is dat niet zoveel", voegt Raymond Creemers van RAVON daar aan toe.

