Mike Snoei staat open voor langer verblijf bij De Graafschap

Als het aan Snoei zelf ligt, knoopt hij er in Doetinchem nog een paar jaartjes aan vast. De trainer, woonachtig in Didam, ziet zeker toekomst in een langer verblijf waarbij alles gericht is op het bereiken van de eredivisie en daar dan ook te blijven. "Er ligt hier wat mij betreft nog een hele uitdaging. Ik zit eigenlijk vooral met een onbevredigend gevoel", opent Snoei.

Biertje en worst

"Het is natuurlijk een turbulent jaar geweest', verklaart hij zich nader. "Als ik gisteravond ook weer de wedstrijd van Almere zie. Zo vreselijk klinisch allemaal in deze rare tijd. De beleving rondom het voetbal is totaal anders. Het is minder persoonlijk. Je verlangt zo terug naar mensen die met een biertje en een broodje worst naar het voetbal kijken. Je mist je eigen familie bij een wedstrijd en dat geeft soms weinig voldoening."

"Het voelt daarmee als onafgemaakt. Dat is een heel sterk gevoel', refereert de coach ook aan het afgebroken vorig seizoen. "We kwamen in januari als herboren terug uit het trainingskamp in Spanje. Dat hadden we nu ook graag gewild. Wat toen volgde was een prachtige serie. We wilden zo graag naar die eredivisie, maar dat is er nooit van gekomen."

Snoei: 'Ik weet waar ik naartoe wil'. Foto: Omroep Gelderland

Kunstje flikken

"Nu gaan we daar weer vol voor. Dat moet ook de mindset zijn al zou ik ook best weer kunnen functioneren in de eerste divisie. Maar dat zou de verkeerde gedachte zijn. Ja, we gaan dat kunstje flikken", klinkt het strijdbaar. "De tweede seizoenshelft zie ik met veel vertrouwen tegemoet."

Op iedere wedstrijd staat spanning bij De Graafschap nu de club ten koste van alles wil promoveren. Bijna ieder duel blijkt in de praktijk echter lastig. "Het voetbal moet zeker beter, het is te veel met pieken en dalen. Maar we pakken wel 35 punten en dat zijn er meer dan vorig seizoen."

De Graafschap verloor echter al wel vier keer en is inmiddels flink achterop geraakt bij Cambuur en in minder mate ook Almere City. Die laatste club, vijf punten is de marge, is de eerste tegenstander na de korte break. Op 2 januari staat die cruciale wedstrijd in Flevoland al op rol.

Promotieplaatsen

Of Snoei bij een eventueel nieuw contract wordt afgerekend op het in de race blijven van de promotieplaatsen, is nog onduidelijk maar het speelt zeker een rol bij de clubleiding. Serieus bij blijven lijkt daarmee van eminent belang voor de oefenmeester. Toch zou Snoei het betreuren als de resultaten op korte termijn bepalend zouden zijn voor zijn toekomst.

Mooie vervolgstap

"Ik verwacht wel op redelijk korte termijn dat er al duidelijkheid komt", laat hij weten. "Maar ik denk niet dat je dat moet laten afhangen van een bal binnenkant paal. Dat zou ik jammer vinden. De club weet in anderhalf jaar tijd heel goed hoe ik functioneer en dat ik een bepaalde visie heb die we ook al behoorlijk duidelijk op tafel hebben liggen. We zijn nu in gesprek en evalueren. Mijn doelstelling is een mooie vervolgstap. Ik weet waar ik naar toe wil."

Peter Hofstede

Het lot van Snoei ligt min of meer in handen van de technische baas bij De Graafschap en dat is al jaren Peter Hofstede. Die gaf onlangs aan nog niet op contractverlenging te willen vooruitlopen. Snoei: "Ik proef bij Peter zeker vertrouwen. We hebben dagelijks contact met elkaar, ook nu weer om te kijken naar één of twee versterkingen om die stap naar de eredivisie te maken. We zitten op één lijn. Daarnaast is er een prima contact met de klankbordgroep. Dat smaakt naar meer."

Peter Hofstede (links) bekijkt een training van Mike Snoei. Foto: Omroep Gelderland

Voorzitter Martin Mos liet vorige maand ook zijn licht schijnen over een vervolg van Snoei bij de club van de Superboeren. De excentrieke Mos zou persoonlijk wel doorwillen met de trainer. Hij prees de werklust van de geboren Rotterdammer, maar wees ook op het hoge aantal punten dat onder de trainer is gehaald. "Wij zijn wel een beetje dezelfde types al moet je er daar ook niet teveel van hebben", lacht Snoei.

Transparant

"Ook ik heb geen verborgen agenda's, ben enorm transparant en soms lastig te begrijpen. Mijn arbeidsethos is goed, dat weet ik. Maar het gaat om promoveren en er dan eens minimaal twee of drie jaar in blijven met De Graafschap. Dat is ook wat spelers als Van de Pavert, Seuntjens en Van Mieghem nog zo graag eens willen. Deze club kan zich meten met clubs als Sparta en Heracles, dat weet ik zeker."