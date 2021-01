Er valt steeds minder regen en dat zorgt voor de nodige problemen

Ook nu het winter is en een hete, droge zomer nog ver weg lijkt, leven er zorgen over de toenemende droogte. Zoals bij de eigenaar van jachthaven 't Eiland in Lathum. Het water in de IJssel zakt elk jaar een paar centimeter en zonder maatregelen ziet hij de toekomst zwaar in.

Nu het winter is, is het stil in de jachthaven. De boten liggen er verlaten bij. En ook al heeft het veel geregend de afgelopen maanden, het water van de IJssel staat veel lager dan rond deze tijd gebruikelijk zou moeten zijn.

Lubach laat foto's zien van zomer 2019, toen de loopsteigers overal verzakt waren door de droogte: "We waren echt bang dat boten vast gingen lopen. Het water stond extreem laag." Lubach zag onlangs de documentaire Ons Droge Land op Omroep Gelderland. Hij trok aan de bel: "Niet alleen bijvoorbeeld boeren zien de gevolgen, ook wij van de recreatiesector maken onze grote zorgen over de toenemende droogte. "

Twee centimeter per jaar

In zijn jachthaven laat hij zien dat het waterpeil van de IJssel ongeveer twee centimeter per jaar zakt. Hij wijst naar de overkant: "Vroeger zag je alleen die stenen en nu zie je al een groot gedeelte van het zand. En dat wordt elk jaar meer. "Het is niet alleen het veranderende klimaat, maar ook het steeds verder 'uitslijten' van de rivier en daar hebben we hier in de haven -waar het water niet stroomt- last van."

Een oplossing zou zijn om de jachthaven te verdiepen en een flink stuk uit te baggeren. "Dit kost meer dan een ton, misschien wel twee en daar krijg ik niet meer omzet door. Bovendien is het uiteindelijk ook maar een tijdelijke oplossing, want het water blijft zakken."

Lubach hoopt dan ook dat overheden snel inzien dat ze mee moeten denken met deze sector en ze bijvoorbeeld de kosten zouden kunnen verdelen. "Onze buurman -de Watersportvereniging Giesbeek- heeft hetzelfde probleem gehad, maar die heeft niet gewacht op eventuele overheidssteun en heeft de boel zelf onlangs uitgebaggerd en zelf betaald."

Geen watersportvereniging zonder water

"Ja", beaamt voorzitter André de Graaf van de WSV Giesbeek. "Natuurlijk hebben we geprobeerd financiële steun te krijgen, want dit kost ons heel veel geld. Maar als we hadden gewacht met uitbaggeren, hadden we over vijf jaar geen vereniging meer gehad. Want wat is nu een watersportvereniging zonder water?"

Ondernemersorganisatie HISWA-RECRON ondersteunt de jachthavenondernemers. Volgens regiomanager Gerdina Krijger speelt het probleem dat ze in Lathum hebben, op meer plekken in Nederland. "Het zou goed zijn dat ook lokale overheden er oog voor krijgen en inzien dat het voor ondernemers het einde van hun bedrijf kan betekenen als er niks gedaan wordt. En recreatie en toerisme is voor veel gemeenten juist heel belangrijk."

Wakker schudden

De gemeente Zevenaar, waar Lathum en Giesbeek onder vallen, erkent dat de IJssel steeds verder uitslijt en dat dat voor problemen kan zorgen. "Hier wordt onderzoek naar gedaan binnen het IRM (Integraal Rivier Management). Daarin zijn Rijkwaterstaat, provincies, het ministerie en ook wij in vertegenwoordigd. Dit geeft alleen voor de eigenaar van de jachthaven op korte termijn geen oplossing."

Toch hoopt Vincent Lubach met zijn noodkreet instanties en overheden wakker te schudden. "De Rhederlaag is een prachtig gebied met veel recreatiemogelijkheden en dat moeten we toch samen zo zien te houden?"