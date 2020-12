Hoezo dicht? Restaurants draaien overuren met kerst

Het is een gekke gewaarwording, vindt ook Volckmar Kroes van restaurant De Woord in Corle, een buurtschap bij Winterswijk. "Ze zijn hier met vier man keihard aan het werk in de keuken, we hebben het eigenlijk drukker dan als we à la carte werken in een 'normale' kerstperiode."

Hij had wel verwacht dat het drukker zou worden met kerst, maar zo veel bestellingen had hij ook niet verwacht. "Normaal moet ik met kerst mensen al teleurstellen dat er geen plek meer is en nu moet ik ook nee verkopen omdat we gewoonweg aan de limiet zitten."

'Bizarre uitdaging'

Ook elders in de provincie heerst er topdrukte. Zo verzorgt restaurant Manna in Nijmegen deze kerstdagen ruim 1000 bestellingen. "Dat is echt een bizarre uitdaging", zegt eigenaar Sander Hendrix.

"Deze tak van sport is voor ons nieuw. De bereiding niet natuurlijk, maar vooral dat laatste stukje tot aan het bord. Je geeft het dan, met alle respect, toch uit handen aan hobbykoks. Natuurlijk geven we mensen instructies mee, kunnen ze bij elk gerecht QR-codes scannen waarbij precies wordt uitgelegd hoe het allemaal moet, maar uiteindelijk kijken we natuurlijk vooral uit naar het moment dat we weer echt mensen mogen ontvangen."

Hier wordt gewerkt. Foto: Omroep Gelderland

De hunkering naar het verwelkomen en verwennen van gasten is groot, ook bij Raymond Kluit van Restaurant de Watermolen in Velp. Toch zijn ze na de eerste lockdown aan de slag gegaan om beter in te kunnen spelen om het afhalen van maaltijden. "We hebben onze website aangepakt en zijn een tijd geleden aan na gaan denken over de kerstperiode", beschrijft Kluit.

1200 bestellingen, dat had niet in het restaurant gepast

En die inspanning betaalt zich uit met kerst. "Al vrij vroeg hebben we afspraken gemaakt met leveranciers en waar we het normaal hielden op mensen die binnen komen lopen, hadden we nu de mogelijkheid om via allerlei kanalen actief mensen te benaderen."

Het resulteerde bij De Watermolen in ruim 1200 bestellingen. "Dat aantal had ik verspreid over de kerstdagen nooit kwijt gekund in het restaurant", lacht de trotse eigenaar. Met man en macht zijn ze al dagen bezig met de voorbereidingen voor de kerstdagen.

Geen jubelstemming, maar voldane glimlach

Hoewel de feestdagen voor een piek zorgen in de omzet, kan de vlag voor de horecaondernemers nog allerminst uit. "Je levert uiteindelijk alleen het diner, maar dat geldt natuurlijk niet voor de drank ", klinkt het bij Sizzles at the Park in Apeldoorn, waar ook alle kerstmenu's zijn uitverkocht. Geen jubelstemming dus, maar wel met bloed, zweet en tranen een kleine voldane glimlach op de gezichten van al die teams die in de Gelderse huiskamers toch nog een feestmaaltijd neer kunnen zetten.

Luister naar een reportage op Radio Gelderland: