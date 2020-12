Ziekenhuis Rijnstate platgebeld door ongeruste patiënten: 'Alsjeblieft, dit moet echt stoppen'

Het ministerie maakte dinsdag aan het begin van de middag bekend dat alle niet-acute zorg stil komt te liggen om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Dat betekent echter niet dat er per direct een streep door alle operaties gaat. “Mensen van wie de behandeling niet doorgaat, worden door ons gebeld”, zegt de woordvoerder van Rijnstate.

Poliklinische behandelingen gaan door

Volgens het ziekenhuis wordt er stukje bij beetje afgeschaald, al sinds het uitbreken van de tweede coronagolf. “We zoeken telkens naar een balans tussen de covid-zorg en reguliere zorg. Alles wat een beetje uitstel kan hebben, wordt uitgesteld. Maar we trekken niet van het een op het andere moment de stekker uit de reguliere zorg."

Zo komen nog wel degelijk niet-coronapatiënten aan de beurt, bijvoorbeeld op de afdeling oncologie. Ook gaan alle poliklinische behandelingen volgens de woordvoerder door.

“Mensen voor wie het besluit van het ministerie gevolgen heeft voor hun behandelplan, worden door ons gebeld. Bel alsjeblieft niet zelf naar het ziekenhuis”, benadrukt hij.

Verrast door bericht

Ook in andere ziekenhuizen in onze provincie wordt nog gekeken wat de gevolgen van het bericht van het ministerie zijn. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en SKB in Winterswijk werd er enigszins door verrast. "We kwamen net uit overleg met het crisisbeleidsteam, toen ik het bericht bij de NOS las. We hadden net de planning voor de komende twee weken doorgenomen. Er was nog geen sprake van dat alle planbare zorg geschrapt zou worden", zegt een woordvoerder.

Ook woordvoerders van het Radboudumc en Rivierenland vernamen het nieuws via de media en weten nog niet wat de gevolgen zijn voor de ziekenhuizen in Nijmegen en Tiel. "Al is het wel zo dat we nu richting de kerst gaan, wanneer sowieso al weinig mensen geopereerd willen worden. Dus de reguliere zorg staat dan al op een lager pitje", zegt een woordvoerder van Ziekenhuis Rivierenland.

Bij het St. Jansdal in Harderwijk is de boodschap eveneens binnengekomen, maar is het nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn. "Er wordt momenteel over gesproken over hoe we dit oppakken, net als in andere ziekenhuizen."

