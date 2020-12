Vitesse vol vertrouwen naar Alkmaar voor kraker tegen AZ

De zwaarbevochte zege op Feyenoord kwam uit de tenen, maar gaf wel weer aan dat Vitesse dit seizoen echt kan meedoen om een plaats bij de eerste drie. Na een aantal mindere weken, met slechts één punt uit twee duels, toonde Vitesse veerkracht en ging het de Rotterdammers weer voorbij op de ranglijst.

Broja terug

Met vertrouwen reist de selectie van trainer Thomas Letsch daarom woensdagochtend af naar het winderige Alkmaar voor de wedstrijd tegen AZ. Meestal leveren die confrontaties mooie wedstrijden op. Letsch kan weer beschikken over Armando Broja die terug is uit quarantaine na een positieve coronatest. "Het is geen optie dat hij begint, waarschijnlijk zit hij wel bij de selectie. Broja is nog niet terug op 100 procent."

Ook al was dat het geval, dan nog zou Letsch in deze fase van het seizoen kiezen voor Oussama Darfalou, de clubtopscorer met zes goals. De Algerijn manifesteert zich goed en vormt tegen AZ weer het spitsenkoppel met Lois Openda. "Iedereen is beschikbaar, maar ik wil nog even nadenken over de opstelling. Het gaat vooral om frisheid. Duidelijk is dat we iedereen dit seizoen nodig hebben. Maar je ziet ook dat iedereen zijn minuten maakt."

Eigen wedstrijd spelen

Kritiek was er maandag van Willem van Hanegem in zijn wekelijkse AD-column op het spel en gedrag van de blikvangers Bazoer en Tannane. De clubicoon van Feyenoord deelde complimenten uit, maar vindt ook dat beide spelers teveel hun eigen wedstrijd spelen en zich bekommeren aan allerlei trucjes die niet functioneel zijn. Op termijn zou dat voor Letsch een risico kunnen opleveren bij Vitesse, zo stelt Van Hanegem.

Positieve kant

Letsch verdedigt het duo als hij met de kritiek wordt geconfronteerd. "Ik werk elke dag met ze. Ik begrijp best dat dit gezegd wordt, maar ik ken ze allebei heel goed en weet hoe we met ze moeten omgaan."

"Als iets teveel wordt, zeggen we dat. Wat ik zie, is dat ze werken voor het team. Ik ben over beiden tevreden. Natuurlijk praat ik wel met ze over de dingen die jij nu noemt. Maar dat is intern. Ik bekijk het tot nu toe van de positieve kant en niet van de negatieve. Risico's voor mezelf zie ik niet."

Respect

De sympathieke Duitse trainer oogst vooral complimenten dit seizoen. "Natuurlijk is dat leuk voor me, maar ik vind het niet belangrijk. In het begin vroegen mensen zich soms af waarom bij Vitesse een Duitse trainer moest komen en niet gewoon een Nederlander. Gelukkig zijn de resultaten goed. Ik voel zeker het respect van alle kanten en dat is absoluut prettig als je net bent begonnen bij een club."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda en Darfalou.