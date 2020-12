Minder bomenkap op Joodse begraafplaats

Met het markeren van bomen en het aanvragen van een kapvergunning zijn de eerste stappen gezet in het opknappen van de Joodse begraafplaats in ’s-Heerenberg. Waar eerst alle monumentale bomen gekapt zouden worden, hoeven er nu maar twee of drie naar de grond.

“Ze zouden eerst alle twaalf worden gekapt, maar dat plan gaat niet door”, aldus Martin Weijers, die de snoei- en kapwerkzaamheden coördineert namens Kasteel Huis Bergh. “In overleg met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) is besloten dat niet alle monumentale bomen gekapt hoeven te worden. Deze bomen zijn dikker, dus moeten we een kapvergunning aanvragen voor we kunnen beginnen. Alle kleinere boompjes op de begraafplaats worden wel gekapt.”

De Joodse begraafplaats aan de Zeddamseweg is door achterstallig onderhoud begroeid met talloze bomen en (bramen)struiken. “Dit is problematisch, omdat nabestaanden volgens de wetten van het jodendom het graf van hun familielid niet mogen bezoeken op het moment dat omringende bomen een dak vormen boven het graf”, laat de gemeente weten.

Afgelopen juli sprak wethouder Ruth Mijnen de hoop uit dat de begraafplaats eind 2020 al flink was opgeknapt. “En dat het in ieder geval klaar is op het moment dat we 75+1 jaar vrijheid herdenken”, aldus Mijnen. Waar de eerste ambitie van de wethouder niet is gerealiseerd, is de tweede volgens Weijers nog wel haalbaar: “Ik hoop dat we in maart al een heel eind zijn met de werkzaamheden, maar dat hangt af van de kapvergunningen. Als we die krijgen, kunnen we beginnen.” Vanwege het bomenbeleidsplan van Montferland worden er ter compensatie nieuwe bomen aangeplant bij de bosrand net voor de begraafplaats.



Onderdeel van stadswandeling

Naast de snoeiwerkzaamheden wordt de begraafplaats tijdens de werkzaamheden ook voorzien van nieuwe looppaden, een nieuwe hekwerk en informatieborden. Uiteindelijk wordt de begraafplaats onderdeel van een educatieve stadswandeling, waarbij ook het basisonderwijs wordt betrokken.