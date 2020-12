De kans op kanker verminderen met het aanpassen van je levensstijl

De kwaliteit van leven en de overlevingskans van patienten met kanker verbeteren, dat is de inzet van het project 'Beter Gezond'. Het project is een idee van kankerepidemioloog prof. dr. Bart Kiemeney en internist-oncogeneticus prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en is ontstaan in het Radboudumc in Nijmegen. AFAS Foundation, Radboudumc, Stichting Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl zijn samen gaan werken om dit initiatief te realiseren.

Bij ongeveer een kwart van de 120.000 jaarlijks met kanker gediagnostiseerde Nederlanders komt na een succesvolle behandeling de ziekte terug. Inmiddels is duidelijk dat de terugkomst te maken kan hebben met de levensstijl van de patiënt. ‘Beter Gezond’ heeft daarom een ‘Lifestyle Change as a Cancer Medicine’ behandelplan. Zij komen dus meteen in beeld na het geven van de diagnose.

Het doel van ‘Beter Gezond’

Leefstijl moet dus een plek krijgen in het behandelplan van een patiënt op de afdeling oncologie. Het hoofddoel is om met een gezonde leefstijl de terugkeer van kanker te verminderen. Het tweede doel is om met een gezonde leefstijl de zorgdeclaraties van patiënten met kanker te verminderen.

Het lichaam reinigt zichzelf

“Kanker krijgen is vreselijke pech hebben. Datzelfde geldt voor het terugkomen van kanker nadat je er succesvol voor bent behandeld. Tegelijkertijd speelt niet alleen de factor pech. De kans erop is wel degelijk te beïnvloeden met een gezonde leefstijl, waarmee je je lichaam beter in staat stelt de kankercellen zelf aan te pakken,” aldus prof. dr. Bart Kiemeney.

Grote bijdrage

De AFAS Foundation inspireert om beter te doen en droomt ervan om de wereld een stukje mooier te maken voor diegenen die dit hard nodig hebben. Zij dragen dan ook een miljoen euro bij om het ‘Beter Gezond’ programma mogelijk te maken. “Met de financiële ondersteuning vanuit de AFAS Foundation maken we het straks mogelijk om in ruim drie jaar een significante en duurzame kanteling te maken in het Nederlandse oncologische landschap en geven daarmee leefstijl en preventie een plek van betekenis in het zorgdomein. We kijken uit naar een intensieve en langdurige samenwerking met Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl", vertelt Gerben Eversdijk, directeur van de AFAS Foundation.