Jermaine Wattimena beleeft WK darten in complete lockdown

Darter Jermaine Wattimena uit Westervoort bereidt zich in een complete lockdown in Londen voor op zijn eerste wedstrijd op het WK Darts. Een vreemde gewaarwording voor de darter, maar wel eentje waar hij op voorhand rekening mee had gehouden.

"We wisten natuurlijk dat er een negatief reisadvies zou zijn", aldus The Machine Gun. "En we wisten dat er een kans zou zijn dat wanneer de besmettingen op zouden lopen er een volledige lockdown zou komen."

Het was dus een ingecalculeerd risico dat hij de feestdagen mogelijk niet in Nederland zou kunnen doorbrengen. "Je familie wil je met kerst en oud en nieuw niet missen, maar het WK is heel belangrijk voor ons", aldus Wattimena.

Kerstmaaltijd op losse schroeven

Hij verblijft 25 en 26 december dus in zijn hotel, samen met zijn managementteam en een hele hoop andere darters. Door de strenge maatregelen in Engeland is het nog niet zeker of hij wel kan genieten van een kerstmaaltijd.

"Ik heb net te horen gekregen dat ze nu aan het onderhandelen zijn of we wat te eten krijgen met kerst", aldus de darter uit Westervoort. Om vervolgens al lachend te zeggen: "Maar we hebben altijd nog een grilltoaster bij ons, dan leggen we daar wel een stuk vlees onder."

Tweede ronde

Hij speelt morgen om 20.00 uur Nederlandse tijd tegen Nick Kenny uit Wales in een leeg Alexandra Palace, ook wel bekend als Ally Pally, zijn eerste wedstrijd. Hij komt uit in de tweede ronde door een bye in de eerste. Ondanks het ontbreken van sfeer heeft hij er zin in om uit te komen in het toernooi: "Trainen gaat goed, de laatste toernooien zijn goed gegaan en meestal speel ik op het WK wel leuke wedstrijden."

Hij hoopt de kijkers thuis te kunnen vermaken door ver te komen in het toernooi. "Iedereen kan voor een stunt zorgen want je staat hier niet voor niks. Ik hoop dat ik een keer degene ben die door kan dringen."

Teleurstelling voor Kleermaker

Daar waar Wattimena nog vol goede moed zit is het WK voor de uit Harderwijk afkomstige Martijn Kleermaker uitgelopen op een deceptie. Vlak voor zijn eerste partij op zondag werd hij positief getest op corona.

Op social media liet hij in niet mis te verstane woorden blijken wat dat met hem deed:

IMPORTANT WORLD CHAMPIONSHIPS UPDATE English version below. Wat begon als een droom eindigt in een nachtmerrie. Zo naar... Posted by Martijn Kleermaker Dartspagina on Sunday, December 20, 2020