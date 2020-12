Danilho Doekhi is de stille kracht van Vitesse

Hij miste alleen de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag vanwege een positieve coronatest. Verder speelde Danilho Doekhi bij Vitesse alles tot het laatste fluitsignaal. De Rotterdammer is de onopvallende rots in de branding. "Aan mij om het achterin dicht te houden, prima toch?"

Vitesse is de surprise van het seizoen. Doekhi mag zich als individu ook scharen bij de verrassingen in de eredivisie. De robuuste maar allround-verdediger is bezig aan zijn sterkste jaargang tot nu toe. Voor veel voetbalvolgers misschien in een anonieme rol, maar Doekhi speelde tijdens alle wedstrijden de volle negentig minuten.

"Het gaat heel goed", beaamt de speler van Jong Oranje zelf ook. "Door de trainer ben ik in de voorbereiding al belangrijk gemaakt. Hij zei toen dat hij in mij een leider van het elftal ziet. Nee, verrassend was dat niet. Ik draaide ook goed en hij vroeg mij die rol op me te nemen. Dan wil je dat uitbetalen en het geeft je ook zelfvertrouwen. Ik ben nu iemand die met positieve coaching ook het goede voorbeeld wil geven en met de jongens bezig wil zijn."

Sloten op de deur

De 22-jarige Doekhi is in het succesvolle 3-5-2 systeem van Vitesse één van de drie centrale verdedigers. De meeste aandacht gaat uit naar vormgever Riechedly Bazoer die in het midden vanuit een vrije rol de opbouw moet verzorgen. Doekhi en Jacob Rasmussen zijn de noeste mandekkers en de laatste sloten op de deur.

Samen vorm het trio een stabiel en solide blok met ook nog eens een uitstekende keeper erachter in de persoon van Remko Pasveer. "Samen met Ajax hebben we de minste tegengoals (9). Dat zijn mooie statistieken. We willen dit nu zo lang mogelijk volhouden."

Voetballen met drie centrumverdedigers en backs die de hele flank bestrijken, luistert nauw in de communicatie. Doekhi: "Zeker, het was ook nieuw voor mij en natuurlijk wennen. Maar we hadden een lange voorbereiding."

Wie pakt wie

"Nee, het maakt mij niet uit of ploegen met twee of drie spitsen spelen. Als het er drie zijn, kom ik vaak iets meer uit aan de zijkant omdat je de vleugelspits dan oppakt als de rechtsback hoog op het veld staat. Het is belangrijk goed te bepalen wie wie pakt. Maar het gaat er vooral om hoe wij het uitvoeren en dat we er altijd goed druk op hebben. We zijn daarin gegroeid. Het gaat ons goed af."

Lof van media

"Rasmussen en ik zijn de pure verdedigers en vallen voor het publiek niet zo op", weet Doekhi. "Bazoer voetbalt meer vanuit intuïtie die lange dribbels maakt en zijn vrijheid optimaal benut. Net als Oussama Tannane. Ik heb de lof van de media niet zo nodig. Wat wij doen is zakelijker. Voor spelers als Bazoer en Tannane kom je naar het stadion. Dus ik begrijp ook dat er veel over ze gesproken wordt. Maar het heeft ook een keerzijde. Als het minder gaat, krijgen zij dat van buitenaf het eerste te horen."

"Het zijn drie totaal verschillende persoonlijkheden die elkaar heel goed aanvullen", vertelt trainer Thomas Letsch. "Die mix heb je ook nodig. Bazoer is de artiest, Rasmussen de coachende speler die je altijd hoort en Doekhi is wat stiller en meer bescheiden. Ik heb veel respect voor Danilho. Hij is echt een complete verdediger die alles in huis heeft."

Complete verdediger

Letsch gooit er zelfs nog een schepje bovenop als Doekhi er wordt uitgelicht. "Ik vind hem één van de beste verdedigers in Nederland. Fysiek sterk, goed in de duels en technisch ook prima onderlegd. Hij maakt geen fouten, ik kan alleen maar heel tevreden zijn. Perr Schuurs speelt bij Ajax, maar Doekhi zou daar ook heel goed achterin kunnen spelen. Hij verbetert zich ook steeds opnieuw."

"Ik leer wedstrijden beter te lezen", vult Doekhi de progressie die hij maakt zelf in. "Je wordt ook slimmer. Het is nu mijn derde seizoen bij Vitesse en ik word steeds meer ervaren. Ook vorig seizoen heb ik tot de corona uitbraak alles gespeeld. Nu gebeurt dat weer.

AZ kijkt omhoog

Vitesse staat derde en won dit seizoen al van PSV en Feyenoord. Morgen wacht om 16.30 uur in Alkmaar AZ als laatste tegenstander van het kalenderjaar. "Ook een sterk team", weet Doekhi. "Ze kijken weer omhoog bij AZ. Maar wij spelen meestal goede wedstrijden tegen de betere ploegen. De overwinning tegen Feyenoord geeft weer veel vertrouwen. Dat je dan zo'n lange ongeslagen reeks van ze doorbreekt, voelt extra goed. Het draait gewoon lekker. We hebben nog veel om voor te spelen."

Na woensdag is er een weekje rust en kan het lijf herstellen van een aantal intensieve maanden. "Het liefst zou ik even op vakantie gaan, maar dat kan nu niet. We moeten deze moeilijke tijd doorkomen, maar leuk is het niet. Het wordt een aparte Kerst waarbij we ons aan de regels zullen houden zonder familie. En dan weer fris beginnen aan de tweede seizoenhelft", besluit Doekhi.