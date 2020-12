Buurtvereniging Hulshorst plant 2021 vol met activiteiten

In verband met de tot 19 januari durende maatregelen is besloten de eerste dinsdag van januari geen koffieochtend te houden en voorlopig ook af te zien van een nieuwjaarsreceptie. Daarna zijn op de resterende eerste dinsdagen van de maand wel koffieochtenden gepland. Dit in samenwerking met de Hervormde Kapel.

De ledenvergadering staat gepland voor 15 maart. Stamppottenbuffetten worden gehouden de woensdagen 10 maart en 15 december. Koningsdag is 27 april. De dodenherdenking is 4 mei. Het Rondje Hulshorst, een toertocht voor auto’s staat voorlopig gepland voor zaterdag 22 mei. De avondwandelvierdaagse is van 14 tot en met 17 juni.

Er is een fietsvierdaagse gepland van 2 tot en met 5 augustus. De Wiekdagen zijn van 19 tot en met 21 augustus. Donderdag 19 augustus is overdag de vier kernen fietstocht, in de avond is de Wiekenloop in samenwerking met Loopgroep 2000. De klaverjasmarathon en het darttoernooi zijn op de vrijdag. De zaterdag is bestemd voor de markten, zoals de vrijmarkt, de kofferbakverkoop en de rommelmarkt. Afsluitend wordt een smulparty gehouden.

De spooktocht staat gepland voor vrijdag 23 oktober, de intocht van Sinterklaas woensdag 17 november. De lichtjes wandeling is vrijdag 17 december. Bekeken wordt nog of deze over de zandverstuiving gaat of dat, in overleg met de eigenaar, deze in 2021 over het landgoed Hulshorst wordt gehouden. Slotactiviteit is het oudjaarsklaverjassen dat voorlopig staat gepland op 29 december.