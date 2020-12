Raad van Heerde wil evaluatie na kritische woorden oud-burgemeester

Burgemeester Koops had bij haar afscheid harde woorden over de bestuurscultuur in Heerde. Foto: Omroep Gelderland

De gemeenteraad van Heerde wil met elkaar bespreken wat er klopt van de kritische woorden van scheidend burgemeester Jacqueline Koops. Die haalde in een afscheidsbrief hard uit naar de bestuurscultuur van de gemeente Heerde. Maandagavond werden die woorden kort besproken in de raadsvergadering.

Koops nam twee weken geleden afscheid als burgemeester van Heerde. Na besmettingen met corona en Pfeiffer duurt haar herstel te lang, vond ze zelf. In een afscheidsbrief die ze liet plaatsen in Nieuwsblad De Schaapskooi benoemde ze dat de bestuurscultuur in Heerde aangepakt moet worden, en dat daarvoor een burgemeester nodig is die dat fysiek en mentaal aankan. Ze sprak over "een cultuur van ja zeggen en nee doen. Een cultuur van over iemand praten in plaats van met iemand praten. Een cultuur die uitgaat van macht in plaats van invloed, elkaar accepteren en inspireren."

Niet herkennen in de woorden

Jan Tuinman, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP, sprak maandagavond namens de gemeenteraad. Hij benoemde dat de fracties zich niet herkennen in de woorden van de oud-burgemeester, maar er wel over in gesprek willen gaan. Hij pleitte ervoor om in januari met het college in gesprek te gaan, om een inhoudelijke en procedurele evaluatie te hebben.

D66/GroenLinks-fractievoorzitter Dianneke Landman sloot zich daarbij aan. "Als zoiets in de pers belandt, voelt men zich blijkbaar ongehoord en is er iets aan de hand", sprak zij. "Hier zijn we als raad verantwoordelijk voor, hier moeten we van leren."

Openbaar of niet?

Burgemeester Wiggers zegde namens het college toe in januari in een fractievoorzittersoverleg het gesprek aan te gaan. Vervolgens ontstond een discussie of dit gesprek niet juist openbaar in een raadsvergadering moet plaatsvinden. ChristenUnie-SGP en Gemeentebelang Boerenpartij willen het gesprek in eerste instantie besloten voeren, terwijl CDA en PvdA gelijk in de openbaarheid willen spreken. Aan het eind van de vergadering was nog niet duidelijk wanneer het gesprek plaats zal vinden.

