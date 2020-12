Trucker Gerald hoopt dat hij voor de kerst terug is uit Engeland

Druk? Nee, dat zijn de Britse snelwegen maandag niet, zegt trucker Gerald Radstake uit Varsseveld. En Gerald kan het weten, want hij heeft bij Manchester net zijn lading gelost. Hij hoopt dinsdag in Harwich gewoon de boot naar huis te pakken. "Het ziet er hoopvol uit."

Gerald (36) vertrok zondag vanuit Wehl met een lading industriële deuren richting het Verenigd Koninkrijk, juist op de dag dat Nederland het grensverkeer drastisch beperkte in de hoop de nieuwe mutatie van het coronavirus buiten de deur te houden. "Maar ik kon in Hoek van Holland nog wel de boot pakken", zegt Radstake, die vijftien jaar truckerservaring heeft en vaak aan de andere kant van de Noordzee te vinden is.

"Maandagochtend kwam ik in Harwich aan. Daar was het best druk met controles, maar dat zien we al sinds het gedoe met Brexit", vervolgt Radstake. "In de middag was ik op de bestemming en heb ik de lading gelost. Ze waren daar maar wat blij dat de levering gewoon aankwam."

Vraagtekens

Bij Blackburn staat een nieuwe lading te wachten en daarmee stuurt Radstake dinsdag weer naar huis. Maar zekerheid is er niet. Personenverkeer richting Nederland is zeker de komende dagen uit den boze, maar er zijn vraagtekens over het vrachtverkeer. Het thuisfront van Radstake houdt het allemaal nauwlettend in de gaten.

Zelf heeft de chauffeur goede hoop op een overtocht terug naar Nederland. "Ik heb een ticket en ook mijn werkgever houdt me op de hoogte. En ik houd Facebook in de gaten, daar is een aparte groep van chauffeurs die veel op Engeland rijden. Daar zijn vooral veel vragen en niet heel veel antwoorden. Ik verwacht wel dat het heel druk is bij de boot."

Lekker bed

Mocht het tóch niet lukken, zingt de chauffeur uit Varsseveld het naar eigen zeggen wel even uit aan de andere kant van de plas. "Ik heb een lekker bed hier in de cabine, een magnetron en een goede koelkast. Dat komt vast goed."