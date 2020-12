LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 20 december

18:22 - Nieuwe variant coronavirus 'is reden tot zorg'

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk om zich heen grijpt, is reden tot zorg. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zondag.

Volgens de minister is het niet uitgesloten dat er vanwege de nieuwe virusvariant extra maatregelen moeten komen, bovenop de lockdown die al van kracht is in Nederland. "Dat is denkbaar. Zoals alles in deze crisis denkbaar is."

15:34 - Record aantal nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt zondag 1916 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland. Dat is een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord stamt van vrijdag, toen werden er 1828 nieuwe besmettingen gemeld. Er kwamen zondag dertien ziekenhuisopnames en zes coronadoden bij.

Landelijk zijn er 13066 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

15:01 - Nederlanders in VK afgeraden naar Nederland terug te keren

Nederlanders die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten wordt afgeraden terug te keren naar Nederland. Het advies om alleen te reizen als dat strikt noodzakelijk is, geldt ook voor deze groep, benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Nederland stelde eerder zondag een vliegverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de opmars van een nieuwe variant van het coronavirus. Die zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Het verbod

geldt in ieder geval tot 1 januari. De treinen van Eurostar rijden zondag en maandag ook niet, liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. België deed de treinverbinding zondag in de ban, in eerste instantie voor 24 uur.

Ferry-verbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland varen nog wel, maar BuZa raadt Nederlanders dus af daar gebruik van te maken om terug te keren, tenzij het echt noodzakelijk is.

14:43 - Te vroeg voor conclusies over risico’s coronavariant

Het is volgens deskundigen te vroeg om te zeggen of de nieuwe coronavariant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk nieuwe risico’s met zich meebrengt. Daar is meer onderzoek voor nodig, benadrukt viroloog Marion Koopmans tegenover de NOS. "En in de tussentijd is de boodschap: houd je aan de maatregelen”, zegt ze.

Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland, sluit zich daarbij aan. "Het is te vroeg, te nieuw om er iets over te zeggen. Je moet de nieuwe variant vinden, het virusmateriaal uit elkaar trekken en kijken hoe het er precies uit ziet, dat kost tijd."

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus in de ruim twaalf maanden dat het virus nu bestaat, is gemuteerd. Meestal verandert er dan weinig aan het virus, legt hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder verder uit. "Alleen al het spike-eiwit van zo'n virus heeft 1273 aminozuren, en aan 1265 daarvan is niks veranderd. Dit virus is nog steeds voor 98,8 procent hetzelfde als dat van een jaar geleden in Wuhan", zegt hij.

14:16 - Feestgangers bijeen onder viaduct in Arnhem

De politie heeft vrijdagavond in Arnhem-Noord een illegaal feest beëindigd. Zo'n 20 personen hadden zich verzameld in een viaduct onder de A12.

Volgens de politie was het feest in de buurt van de Waterbergseweg. Een aantal feestgangers rende bij het zien van de politie het bos in. Uiteindelijk zijn er 11 boetes uitgeschreven.

12:49 - Darter Kleermaker heeft corona en mist daardoor WK

De Harderwijkse darter Martijn Kleermaker is positief getest op corona en mist daardoor het William Hill World Darts Championship in Londen. Hij zou zondag zijn debuut maken tegen Cameron Carolissen. In een verklaring op Twitter schrijft Kleermaker dat wat begon als een droom, nu eindigt in een nachtmerrie. “Mijn gezondheid is natuurlijk het belangrijkste, maar het doet erg veel pijn om het wereldkampioenschap te moeten missen.”

11:57 - RIVM: zekere voor het onzekere genomen

Het kabinet besloot op advies van het RIVM afgelopen nacht tot een eenzijdig vliegverbod tussen Nederland en inkomende passagiers uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens het RIVM werd met dat advies vooral het zekere voor het onzekere genomen, vanwege de nieuwe virusvariant in het VK.

"Op het moment dat ze in het buitenland zeggen: er is hier iets aan de hand, dan neem je voor de zekerheid deze maatregel omdat je wil voorkomen dat het hierheen komt", zegt een woordvoerder van het RIVM tegen de NOS.

12:15 - Kinderburgemeester Zevenaar brengt honderden tekeningen naar ouderen

Veel ouderen moeten het deze kerst met minder of helemaal zonder bezoek doen. Jasmijn (11), de kinderburgemeester van Zevenaar, haalde honderden tekeningen bij kinderen uit de gemeente op en bracht deze naar ouderen om hen een hart onder de riem te steken.





11:30 - Gevolgen virusvariant voor Nederlands beleid nog onduidelijk

Het is nog te vroeg om te zeggen of de aanwezigheid in Nederland van de nieuwe variant van het coronavirus gevolgen zal hebben voor het geldende coronabeleid. Het RIVM onderzoekt de introductie van de nieuwe variant uit het Verenigd Koninkrijk, pas daarna zal er meer te

zeggen zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De mutatie gaat momenteel rond in het zuidoosten en oosten van het Verenigd Koninkrijk, en deze zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Een monster dat in december in Nederland is afgenomen, blijkt dezelfde versie van het virus te betreffen.

Of er mogelijk nieuwe maatregelen in het verschiet liggen voor Nederland,

kan nu nog niet worden gezegd. Eerst moet het RIVM zijn onderzoek afronden, benadrukt de woordvoerder.

09:59 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM meldde zondag 1916 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland, dat is een nieuw dagrecord. Zaterdag waren er nog 1448 nieuwe besmettingen.

Reisverbod voor reizen in en uit Verenigd Koninkrijk vanwege nieuwe virusvariant.

Baankansen van jonge starters op de arbeidsmarkt zijn gedaald

Nieuwe testlocatie in Nijmegen, snelle uitslag

09:58 - Moppen tappen met Zwarte Cross

Festivals gaan niet door en kroegen zijn door corona dicht. Volgens de organisatie van de Zwarte Cross gaat met het sluiten van kroegen de volkskunst van het moppen tappen verloren. Daarom roepen zij mensen via Facebook op online moppen te delen. "De kroeg denken we er wel bij", aldus de festivalorganisatie.



Moppen tappen is een volkskunst die met het sluiten van de kroegen nauwelijks nog wordt gebezigd. Jammer! Reageer in de reacties met een mop Het café denken we er wel bij.



08:57 - Geen vluchten meer vanuit Verenigd Koninkrijk

Sinds 06.00 uur vanochtend zijn alle inkomende vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Dat komt door een reisverbod dat het Nederlandse kabinet heeft ingesteld vanwege een mutatie van het coronavirus. Het kabinet probeert de verspreiding van de virusvariant, die begin december ook in Nederland werd vastgesteld, zo tegen te gaan. Lees hier meer.