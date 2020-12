LIVEBLOG | Alles over het liveblog van 19 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 19 december

20:30 - Risiconiveau in hele land op 'zeer ernstig'

Het risiconiveau wat betreft coronabesmettingen is vanaf zaterdag in heel Nederland 'zeer ernstig'. Dat blijkt uit het corona-dashboard van de Rijksoverheid.

Tot nu gold in de veiligheidsregio's Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe nog het risiconiveau 'ernstig'. De opschaling naar 'zeer ernstig' heeft te maken met de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in die regio's.

Omdat er sinds vorige week in het hele land al een strenge lockdown geldt, heeft de opschaling geen consequenties voor te nemen maatregelen.

15:32 - Opnieuw fors aantal nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt zaterdag 1448 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland. Er zijn twaalf nieuwe ziekenhuisopnames en zes coronadoden bijgekomen. Vrijdag werden er nog 1828 nieuwe besmettingen gemeld, dat was een Gelders dagrecord. Het vorige record werd vorige week woensdag gemeld, toen waren er 1529 nieuwe besmettingen.

Een overzicht van de coronacijfers per gemeente vind je hier.

14:29 - Drukte bij milieustraat Barneveld

Het is zaterdag druk bij milieustraat de Otelaar aan de Otelaarseweg in Barneveld. Auto’s, busjes en vrachtwagens staan te wachten om afval te lozen. Doorgaand verkeer op de Otelaarseweg ondervindt hinder van de lange rij. Tijdens de vorige lockdown in maart stonden er bij verschillende milieustraten in Gelderland ook al lange rijen, zoals bij de DAR in Nijmegen.

Drukte bij de milieustraat in Barneveld op de zaterdag voor kerst. Foto: Persbureau Midden Nederland.

13:52 - Sinterklaas Bram van der Vlugt (86) overleden aan corona

Acteur Bram van der Vlugt, bij het grote publiek vooral bekend als Sinterklaas, is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat in een persbericht weten dat hij is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Bram van der Vlught is op 86-jarige leeftijd overleden aan corona. Foto: ANP

Een kwart eeuw was hij voor velen de verpersoonlijking van de goedheiligman dankzij zijn scherpe en ironische opmerkingen.

Van der Vlugts eerste optreden was de sinterklaasintocht in Zutphen in 1986. De aankomst ging nog bijna fout doordat de stoomboot te ver was doorgevaren, maar gelukkig kwam de sint daar nog op tijd achter.

Bram van der Vlugt als Sinterklaas. Foto: ANP

Bij zijn afscheid in 2010 gaf Van der Vlugt in een speciale mei-editie van het Sinterklaasjournaal het stokje over aan de nieuwe hulpsinterklaas, Stefan de Walle.

11:18 - Mensen ervaren meer agressie in coronatijd

We ergeren ons vaker aan elkaar en incidenten lopen vaker uit de had in coronatijd. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Aan de peiling van het opiniepanel deden 22.000 leden mee.

Bijna twee derde van de ondervraagden vindt dat mensen in coronatijd een korter lontje hebben. De meeste deelnemers maakten opvliegende reacties van anderen mee. Daarnaast maken deelnemers melding van irritatie bij dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen.

"Een man kwam te dichtbij in de supermarkt. Toen ik beleefd vroeg om afstand te houden, werd hij boos en zei: 'Houd je bek, teringwijf'", zo klinkt een van de reacties in de peiling. Een op de zes deelnemers zegt zelf ook wel eens geïrriteerder te reageren.

09:35 - FNV: sluit supermarkten tijdens kerstdagen

Vakbond FNV Handel pleit ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD.

Martens verwacht niet dat zo'n sluiting voor problemen zorgt. "De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen tijdig in huis hebben."

Volgens Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. "Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt."

09:03 - Artsen pleiten voor 'winterpersoneel' voor IC's

Het coronavirus zal de komende jaren vooral in de winter druk leggen op Nederlandse ziekenhuizen en daarom zou er speciaal ‘winterpersoneel’ moeten komen. Dat zeggen artsen in het AD. Corona heeft volgens hen een vergelijkbaar verloop als het griepvirus.