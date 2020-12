LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 18 december

21:20 - Nog maar 4 op de 10 inwoners naar binnenstad

Het is geen verrassing, maar Gelderlanders shoppen meer online. Nog maar vier op de tien inwoners van onze provincie bezocht sinds de uitbraak van corona een van de Gelderse binnensteden. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Gelderland, dat werd uitgevoerd vóór de strenge lockdown die deze week inging.

20:28 - Naar België? Negatieve test, aub

Nederlanders en andere buitenlanders moeten een recente negatieve uitslag van een coronatest laten zien als ze naar België willen komen. Dat hebben de Belgische regeringen vrijdag besloten, meldt persbureau Belga op gezag van ingewijden.

België vreest een grote toestroom van Nederlanders die in België willen winkelen omdat de meeste winkels in Nederland hebben moeten sluiten. In heel België is het dit weekend ook nog eens koopzondag.

16:55 - Veluwse huisartsen willen zich laten vaccineren

Zo'n 4 op de 5 huisartsen op de Noordwest-Veluwe wil zich laten vaccineren tegen corona. Dat blijkt uit een enquête die de huisartsencoöperatie Medicamus hield onder eigen personeel. Van de 70 huisartsen geeft 80 procent aan zich te laten vaccineren, tegen 6 procent niet. De rest weet het nog niet. Onder praktijkondersteuners is de vaccinatiebereidheid 77 procent en onder assistenten 61 procent.

“Onder het zorgpersoneel leven dezelfde vragen als onder mensen die niet in de gezondheidszorg werken, bijvoorbeeld wat ze moeten doen als ze zwanger zijn?”, vertelt directeur Roland Ekkelenkamp. “De mensen die 'nee' zeggen, hebben vaak zelf al de ziekte doorgemaakt. Die zeggen dat er beter iemand anders gevaccineerd kan worden, omdat ze zelf al beschermd zeggen te zijn.”

Met de uitkomsten van de enquête kunnen de huisartsen beter inschatten hoeveel vaccins ze straks moeten bestellen. Zij zijn straks verantwoordelijk voor het inenten van ouderen en chronisch zieken die niet in een instelling verblijven.

Ekkelenkamp: “Bij de griepprik weten we tot op 1 procent nauwkeurig hoeveel mensen hem komen halen. Nu weten we dat niet, maar met deze uitkomsten onder onszelf krijg je er een beter gevoel bij. Je wil uiteindelijk geen vaccins weggooien of er te weinig hebben.”

Zo'n 500 mensen waren uitgenodigd voor de enquête, 220 mensen vulden hem binnen twee dagen in.

16:22 - Grapperhaus: 'Geen voordelen voor gevaccineerde mensen'

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het geen goed idee als mensen bij het tonen van een 'vaccinatiebewijs' bepaalde voordelen krijgen, zoals toegang tot de horeca. "Het uitgangspunt is niet dat we met allerlei verschillen gaan werken", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Veel Nederlanders vinden het wel een goed idee om gevaccineerde mensen meer vrijheid te geven, blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, Erasmus University Rotterdam en het RIVM. Bijna driekwart is voorstander.

16:17 - Eén bezoekmoment per patiënt in Gelderse Vallei

Patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede mogen vanaf zaterdag nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Het ziekenhuis zegt dat de maatregel nodig is vanwege het toenemend aantal besmettingen in de regio en om drukte in het ziekenhuis te voorkomen. Het bezoekmoment is tussen 17.00 - 19.00 uur.

15:50 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM meldde zaterdag 1448 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Vrijdag waren dat er 1828 - een Gelders dagrecord.

Vakbond FNV pleit ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt.

Minister Hugo de Jonge zegt dat eerste vaccinaties in Nederland voor 8 januari op de agenda staan, mits de Europese medische waakhond EMA het vaccin goedkeurt.

15:49 - Nieuw record in Gelderland: 1828 positieve tests

Het aantal positieve coronatests is het afgelopen etmaal flink gestegen in Gelderland. Het RIVM telde 1828 coronabesmettingen in onze provincie. Dat is een nieuw dagrecord voor Gelderland. Het oude record stond op 1534 besmettingen en dat stamt van woensdag.

Het RIVM telde verder elf ziekenhuisopnames en zeven doden door corona. Die cijfers zijn iets gestegen ten opzichte van donderdag.

Landelijk waren er met 12.028 gevallen juist minder nieuwe besmettingen. Donderdag waren dat er nog 12.823.





14:50 - Kerstwens van burgemeester Bengevoord

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk groet de inwoners van zijn stad met een speciale video. Ook de fractievoorzitters van de Winterswijkse gemeenteraad doen een duit in het zakje.





14:50 - Honderden pakketpunten vanaf maandag toch dicht

Honderden winkels met een pakketpunt gaan vanaf maandag niet meer open. Zowel Primera als Bruna, AKO en The Read Shop sluiten het merendeels van de winkels. De winkels mogen open blijven, omdat ze met het postpunt een essentiële functie hebben, maar ze mogen geen producten verkopen. Dat zorgt voor frustratie bij klanten en daarom sluiten veel winkels de deuren.

"Mensen mogen er wel de postzegel kopen, maar niet het bijbehorende kaartje en dat snappen mensen niet", legt Jan Willem Burgering van brancheorganisatie NSO uit. "Er lopen echt klanten boos de winkel uit. Ik heb alle begrip voor de sluiting van de winkels."

14:33 - Jeske weet raad: zo overleef je de lockdown

Jeske Troost is ziek en moet bijna de hele dag op bed liggen. Samen met twee vriendinnen bedacht ze een speciale survivalgids om het eeuwige thuis zijn door te komen. Xandra Rakier zocht haar namens Radio Gelderland op en verraste Jeske met een kerstboom.





14:31 - Gratis naar de escape room

Ben je tussen de 16 en 28 jaar, woon je in Bronckhorst en ben je wel toe aan een (digitaal) uitje in deze gekke tijden? De gemeente biedt je gratis de escape room aan.





10:54 - Boodschap van burgemeester Bruls

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft de inwoners van zijn stad een hart onder de riem gestoken met een speciale videoboodschap. "Er schijnt licht aan het einde van elke tunnel, ook deze", belooft de burgemeester.





09:25 - Casinomedewerkers op straat

Wie bij Holland Casino werkt, is zijn baan niet zeker. Het staatsgokbedrijf gaat volgens De Telegraaf honderden banen schrappen als gevolg van de coronacrisis. Er kwamen dit jaar veel minder mensen de casino's binnen en dat heeft het bedrijf veel geld gekost. Alle veertien vestigingen in Nederland zijn sowieso nog tot en met 19 januari dicht. Bij Holland Casino werken nu nog zo'n vierduizend mensen.

08:31 - Kerstborrel, maar dan anders

Een ouderwetse kerstborrel vieren zit er dit jaar natuurlijk niet in. Met wat creativiteit kan het ook anders, zo bewijst de Bronckhorst Hoeve in Brummen.





07:48 - Gevaccineerd? Dan mag u meer

Moeten mensen die zich laten vaccineren tegen het coronavirus meer vrijheden krijgen? Dat onderzochten wetenschappers van verschillende universiteiten, in samenwerking met het RIVM. En wat blijkt: veel Nederlanders vinden dat mensen meer vrijheid verdienen, als ze zich laten inenten. TU Delft-onderzoeker Niek Mouter zegt dat zo'n driekwart van de ondervraagden vindt dat gevaccineerden een vaccinatiebewijs moeten krijgen, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is.

Daarnaast zouden deze gevaccineerden ook op plekken kunnen komen waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan concerten, festivals, sportwedstrijden en andere grote bijeenkomsten. Wie geen prik heeft gehaald, mag worden geweigerd, vindt een groot deel van de ondervraagden.

07:36 - Meldpunt voor klachten over vakanties en reizen in coronatijd

Sinds de coronacrisis begon, zijn veel vakanties geannuleerd of omgeboekt. Reisaanbieders hielden zich daarbij niet altijd aan de bestaande afspraken over (volledige) terugbetaling of omboeken. Bovendien was de klantenservice soms ronduit slecht bereikbaar. De Consumentenbond is daarom een meldpunt begonnen, zodat duidelijk wordt welke problemen er nu nog zijn. "Reisaanbieders moeten zich, ook in deze bijzondere omstandigheden, houden aan de wettelijke regels", zegt de directeur van de Consumentenbond.

