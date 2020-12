LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 17 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 17 december

21:51 - Een mislukte verrassing?

Het had zomaar een verhaal uit All You Need is Love kunnen zijn. De 18-jarige Stan studeert in Amerika en wilde met kerst onverwachts zijn ouders in Garderen verrassen. Hij vloog ondanks de coronacrisis terug naar de Veluwe, maar het liep uit op een teleurstelling. Want hoe graag Stan ook wilde, hij kon zijn ouders niet omhelzen. Zij hebben namelijk corona. In plaats van gezellig thuis zitten, verblijft Stan nu bij een vriend.

18:58 - 'Vaccineren begint op drie locaties op 8 januari'

De GGD begint op 8 januari met het "kleinschalig" vaccineren van mensen met het Pfizer-vaccin, zegt het RIVM. Wie er in de eerste dagen worden gevaccineerd tegen corona, waar en om hoeveel mensen het gaat, wil het RIVM donderdagavond niet zeggen.

Uiterlijk 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Dat wordt vervolgens binnen uiterlijk een week uitgebreid naar 25 locaties.

18:00 - Winkel Lochem dicht wegens niet dragen mondkapjes

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem heeft een levensmiddelenwinkel in de binnenstad donderdag per direct voor twee weken gesloten. Het personeel was aan het werk zonder mondkapje, terwijl dat sinds 1 december wel verplicht is. Herhaaldelijke waarschuwingen hadden geen effect, aldus de gemeente.

"In deze tijd waarin de besmettingen oplopen, is de horeca gesloten en mogen niet alle winkels open zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat als je dan wel mag verkopen, je geen mondkapje draagt", aldus de burgemeester. "Voor de bescherming van je klanten en van jezelf."

Minister Hugo de Jonge zegt dat eerste vaccinaties in Nederland voor 8 januari op de agenda staan, mits de Europese medische waakhond EMA het vaccin goedkeurt.

Het RIVM meldde donderdag 1533 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland, twee minder dan het dagrecord van woensdag, toen er 1535 positieve tests werden geteld.

17:50 - 'Eerste vaccinaties in Nederland op 8 januari'

Als het European Medicines Agency (EMA) het coronavaccin van producent Pifzer goedkeurt, worden de eerste vaccinaties in Nederland op 8 januari toegediend. Dat maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zojuist bekend.

Hugo de Jonge. Foto: ANP

17:07 - Goed nieuws van vaccinproducent

Als het vaccin tegen corona van Pfizer maandag wordt goedgekeurd, heeft de farmaceut nog voor het eind van het jaar een kleine voorraad voor ons land beschikbaar.

Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gezegd. Het zou om een voorraad van 10.000 vaccins gaan.

Foto: ANP

16:44 - 2000 gratis kerstbomen te grabbel bij Ikea

Door de tweede lockdown is ook de Ikea in Duiven dichtgegaan. Het woonwarenhuis schenkt 2000 resterende kerstbomen aan het goed doel. Wie in aanmerking wil komen voor een boom, kan dat laten weten via GLD Helpt.

Foto: Doetinchemse Uitdaging

16:15 - Snel debat over planning vaccinaties

De Tweede Kamer gaat "zo snel mogelijk" debatteren over de planning voor het vaccineren. Mogelijk is dat debat al donderdagavond, mits het kabinet het lukt daarvoor een brief naar de Kamer te sturen. Anders komt de Kamer aanstaande dinsdag terug van kerstreces om over de kwestie te debatteren met coronaminister Hugo de Jonge.

Vrijwel de hele oppositie wil het debat al donderdag, omdat aanstaande maandag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeer waarschijnlijk het eerste coronavaccin goedkeurt. Daarna is het de bedoeling dat alle landen van de Europese Unie beginnen met inenten op 27, 28 en 29 december.

Vanaf vandaag zijn de scholen dicht. Dat blijft zo tot tenminste 19 januari.

Action, Wibra en HEMA zijn weer even open geweest, maar het kabinet heeft daar woensdag een streep door gezet.

Het RIVM meldde donderdag 1533 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland, twee minder dan het dagrecord van woensdag, toen er 1535 positieve tests werden geteld.

Bekijk hier alle coronacijfers op een rij.

15:57 - 1533 nieuwe besmettingen in Gelderland, landelijk dagrecord gebroken

Het afgelopen etmaal telde Gelderland 1533 nieuwe coronabesmettingen, blijkt het cijfers van het RIVM. Dat zijn er welgeteld twee minder dan het dagrecord van woensdag, toen er 1535 geregistreerde besmettingen waren.

Het aantal sterfgevallen door corona kwam in onze provincie uit op acht, tegen zes een dag eerder. Er waren de afgelopen 24 uur 9 nieuwe ziekenhuisopnames, tegen drie op woensdag.

Landelijk sneuvelde er de voorbije dag een record. Er waren 12.844 positieve tests, en nog nooit eerder waren het er zo veel.

Foto: Pixabay

14:38 - Lege winkelstraten op donderdagmiddag geven bijzondere aanblik

Daar waar het maandag nog dringen was in veel winkelstraten in onze provincie, is donderdagmiddag het tegenovergestelde aan de hand. Ondanks dat de essentiële winkels open zijn, is het bijzonder rustig voor het betreffende tijdstip.

Zo is het aantal mensen in de Ketelstraat in Arnhem op één hand te tellen.

Foto: Omroep Gelderland

12:58 - Vierdaagse geeft deelnemers extra geld terug na afgelasting

Wandelaars die mee zouden doen aan de afgelaste Vierdaagse in Nijmegen dit jaar, krijgen nog eens 10 euro terug. De meer dan 40.000 deelnemers hadden al van 60 euro van de 100 euro inschrijfgeld teruggekregen. Toen de organisatie de financiële balans van het evenement opmaakte, bleek er genoeg geld over om daar nog 10 euro bij te doen.

12:14 - Geen verbod op carbidschieten in Noord- en Oost-Gelderland

Carbidschieten is rond de jaarwisseling niet verboden, maar wordt ten strengste afgeraden door burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De regels voor de eindejaarstraditie verschillen wel per gemeente, waardoor het mogelijk niet overal mag.

“Laten we er samen voor zorgen dat deze lockdown zo kort mogelijk duurt", zegt Ton Heerts, voorzitter van de VNOG. "Daarom is ten aanzien van carbidschieten namens 22 VNOG-burgemeesters de dringende oproep: sla een jaar over!”

Foto: ANP

11:32 - Huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiebereidheid

Huisartsen op de Noordveluwe maken zich zorgen over de vaccinatiebereidheid tegen corona en roepen op: doe het wel, anders komt groepsimmuniteit in gevaar. Daarbij richten ze zich hier, middenin de bijbelgordel, niet eens op de gelovigen met gewetensbezwaren, maar vooral op de grote groep twijfelaars.

Lees hier het verhaal van huisarts Remke van der Brugge.



11:13 - Ambtenaren Oost Gelre houden bonus ondanks ophef

Oost Gelre blijft bij het besluit de eigen medewerkers te belonen met 250 euro voor de inzet en flexibiliteit bij het thuiswerken tijdens de coronacrisis. "Die waardering hebben de mensen verdiend, los van de andere mensen in de maatschappij die het moeilijk hebben", zegt wethouder Karel Bonsen.

Lees hier het hele verhaal.

09:22 - Minder verkeersdrukte op snelwegen door lockdown

De verkeersdrukte nam af op dinsdag, de eerste dag van de lockdown, maar lang niet zo veel als tijdens de eerste

lockdown in maart. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Met name op de snelwegen rijden minder auto's.

Afgelopen dinsdag was het aantal auto's op de snelweg 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen van kracht waren. Het was deze dinsdag nog wel drukker op de weg dan eind maart, toen de 'intelligente lockdown' was afgekondigd vanwege de eerste coronagolf. De drukte op de snelwegen was destijds bijna gehalveerd.

Toch vielen er alsnog ongelukken. Zo raakte een man dinsdagavond zwaargewond bij een botsing op de A325 nabij het Gelredome.

07:44 - Minister wil reizigersverklaring dat reis noodzakelijk is

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen reizen.

Het kabinet wil niet-noodzakelijke reizen ontmoedigen in verband met de coronamaatregelen.

Foto: ANP

07:22 - 'Horeca heeft nog jaren last van crisis'

De horeca heeft nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dit jaar zal de sector zijn omzet met 40 procent zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Voor volgend jaar is de situatie iets rooskleuriger met een gemiddeld omzetverlies van naar verwachting 20 procent. Door het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief zal het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen volgend jaar flink stijgen. Verder is de vraag of de niveaus van voor de crisis nog wel zullen worden gehaald.

Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. Volgens ING zal het herstel vaart krijgen om het moment dat wordt begonnen met vaccineren en maatregelen stapsgewijs kunnen worden teruggedraaid. Het exacte omslagpunt laat zich volgens ING lastig voorspellen.

Foto: Pixabay