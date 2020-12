LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 16 december

18:21 - Gespreide examens en extra herkansing eindexamenleerlingen

Eindexamenleerlingen krijgen meer ruimte om hun eindexamens te doen. Dat schrijft minister van onderwijs Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen twee vakken waarin de examens gemaakt kunnen worden. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken, mochten ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten. Ook is er de mogelijkheid om er zelf voor te kiezen om een examen naar het tweede tijdvak te verplaatsen zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien krijgen ze een extra herkansing.

17:30 - Oproep om de locals te supporten in Arnhem, Nijmegen en op de Veluwe

Omdat de horeca voorlopig gesloten is, zijn Visit Veluwe en Visit Arnhem-Nijmegen een platform begonnen waarop initiatieven van de lokale horeca gebundeld zijn. Op de sites kan eten besteld worden en worden streekproducten verkocht. Op die manier hoopt het platform de lokale horeca te ondersteunen.

17:12 - Bloemenwinkels mogen buiten blijven verkopen

Bloemisten mogen tot aan de kerst spullen blijven verkopen. De winkels zelf moeten dicht, maar er mag een kraampje voor de winkel worden neergezet waar de bloemist zijn waar verkoopt. Dat laat de branchevereniging Vereniging Bloemist Winkeliers weten, volgende de vereniging is hun lobby daarmee gelukt. Overdekte verkoop is niet toegestaan, omdat binnen de kans op verspreiding van het virus groter is.

16:46 - Natuurgebied Wooldse Veen weer dicht wegens drukte

De gemeente Winterswijk gooit natuurgebied Wooldse Veen met ingang van donderdag dicht voor bezoekers. Burgemeester Joris Bengevoord heeft dat afgesproken met grondeigenaar Natuurmonumenten. De vrees is dat het komend weekend te druk wordt in het gebied.

16:10 - Lief gebaar voor pakketbezorgers in Elst

Priscilla uit Elst heeft voor elke bezorger wat lekkers klaargelegd met een briefje erbij. "Een klein gebaar vanuit mij om jullie te steunen in deze bizar drukke periode."



15:32 - 1537 nieuwe besmettingen gemeld in Gelderland

Het RIVM meldt woensdag dat er 1537 nieuwe positieve coronatest zijn afgenomen in Gelderland. Dat zijn er 932 meer dan dinsdag. De enorme stijging is te verklaren door een computerstoring bij de GGD's, waardoor er de afgelopen dagen minder besmettingen doorkwamen.

Verder zijn er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, drie minder dan de dag ervoor, en zes overlijdens. Dat zijn er vier minder dan dinsdag.

Landelijk zijn er 11.214 nieuwe besmettingen gemeld.

14:59 - Ook Wibra sluit de winkels na aanscherping

Winkelketen Wibra sluit voor de rest van de lockdown de deuren. Dat laat het bedrijf weten na de aanscherping van de regels door het kabinet. Topman Bas Duijssens is verbaasd over de 'plotselinge ommezwaai' van het kabinet rond de regels. "Het bedrijf volgt uiteraard de regels, maar we zijn er juist van overtuigd dat het openhouden van winkels zoals de onze bijdraagt aan het spreiden van drukte in de supermarkten."

14:13 - Gevaccineerd? Dan kun je via DigiD een bewijs downloaden

Vanaf maart is het mogelijk om een bewijs van je corona-vaccinatie te downloaden. Dat kan via een speciale website waar ingelogd kan worden met DigiD. Dat meldt het RIVM aan de NOS. Er komt een database waarin wordt bijgehouden wie welk vaccin heeft gekregen.

Volgens het RIVM is de registratie direct bij de eerste prik belangrijk om eventuele bijwerkingen en de vaccinatiegraad te kunnen monitoren. Naar verwachting zullen vanaf begin januari zo'n 225.000 zorgverleners worden gevaccineerd. Na drie weken krijgen ze een tweede prik. Zodra die gezet is, kunnen ze hun bewijs van vaccinatie downloaden.

13:50 - HEMA sluit alle winkels vanaf donderdag

HEMA sluit vanaf donderdag alle winkels. Dat besluit komt na aanpassing van de regels door het kabinet. Alleen winkels die minstens 70 procent van de omzet behalen door verkoop van artikelen voor levensonderhoud - zoals eten en drinken en drogisterijartikelen - mogen open blijven.

De winkel baalt dat de 'onduidelijke regelgeving' en de daaropvolgende wijzigingen gemaakt zijn door het kabinet. "Tegelijkertijd vraagt deze tijd om flexibiliteit en verdraagzaamheid. Dat geldt ook voor ons. Als dat betekent dat wij onze deuren moeten sluiten om de gezondheid te waarborgen, doen we dat," laat HEMA weten.

13:32 - Kabinet scherpt lockdownregels voor winkels aan

De regels voor winkels tijdens de lockdown worden aangescherpt door het kabinet. Alleen winkels die minstens 70 procent van de omzet behalen door verkoop van 'artikelen voor levensonderhoud', zoals eten en drinken, drogisterijartikelen en schoonmaakmiddelen, mogen open blijven.

Een uitzondering geldt voor brede winkels die een aparte afdeling hebben voor levensmiddelen, die moeten dan wel een eigen ingang hebben. Dat staat allemaal in een brief die door minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keizer (beiden van Economische Zaken) aan de detailhandel is gestuurd.

Eerder werd gesteld dat een winkel waar 30 procent van de omzet uit verkoop van levensmiddelen bestond, wel open mocht, maar alleen de afdelingen open mochten houden die speciaal gericht waren op dergelijke producten. Dat mag nu dus alleen als die afdeling een aparte ingang heeft.

13:15 - Action in Tiel is open: 'Ze verkopen geen haarelastiekjes'

Tot er meer duidelijkheid komt vanuit Den Haag over of zogeheten 'koopjesketens' wel of niet open mogen, gooit Action de deuren toch los. Om 12:00 ging de budgetwinkel in Tiel open. Verslaggever Menno Provoost nam een kijkje en trof toch wat shoppers aan die niet vonden wat ze zochten.

Luister de reportage hieronder.



omroepGLD · De Action in Tiel heeft toch de deuren geopend

12:26 - Minister de Jonge: 'koopjesketens' mogen niet open

'Koopjesketens' als Action en Wibra mogen hun deuren niet openen, zegt minister Hugo de Jonge. "Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, daarom kan het gewoon niet," aldus de zorgminister. Later vandaag maakt hij bekend hoe het kabinet de winkels gaat dwingen de deuren te sluiten.

12:12 - Geen publieke vieringen op kerstavond in de RK-kerken

In de Rooms-Katholieke kerken zijn dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daartoe besloten, zo meldt een woordvoerster van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK). Het betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

"Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart", zo luidt de verklaring.

Pastoor Eduard Kimman van de Petrus Canisiuskerk in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

11:55 - Het belangrijkste nieuws:

Vanaf vandaag zijn de scholen dicht. Dat blijft zo tot tenminste 19 januari.

Action, Wibra en HEMA zijn weer even open geweest, maar het kabinet heeft daar woensdag een streep door gezet.

Het RIVM meldde woensdag 1537 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland, 932 meer dan de dag ervoor. De grote stijging is te verklaren door een computerstoring bij de GGD's.

11:50 - Action en Wibra mogen niet open, bevestigt Bruls

De Action en Wibra mogen vanmiddag hun deuren niet openen. "Het is funest voor het draagvlak, wat Action en Wibra doen. Daarom gaan we optreden en de winkels zullen dus ook niet open gaan," zegt Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls tegen RN7.

11:49 - Veel kinderen naar de noodopvang

Bij deze kinderopvang in Arnhem werden vanmorgen heel wat kinderen gebracht. Het was er drukker dan tijdens de eerste lockdown, zegt Ariane Khaznadar.





11:24 - Kabinet grijpt in: grote winkelketens waarschijnlijk toch dicht

Het kabinet komt met strengere coronaregels voor grote winkelketens. Dat schrijft de NOS op basis van Haagse bronnen. Filialen van grote winkelketens als Action, Wibra en HEMA moeten er rekening mee houden dat ze toch dicht moeten gaan. Daar wordt op dit moment in Den Haag over gesproken.

Er is veel verwarring over over welke winkels essentieel zijn en daarom wel en of niet open mogen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat liet dinsdag weten dat een winkel die minstens 70 procent van de omzet haalt uit essentiële producten zoals levensmiddelen, mag helemaal openblijven.

Een filiaal waar dat minstens 30 procent is, mag alleen de afdelingen open houden die speciaal gericht zijn op zulke producten. “De rest van de winkel moet dan gesloten blijven”, aldus een woordvoerder. Die regels worden vandaag waarschijnlijk aangescherpt.

11:01 - Wat betekent de lockdown voor de sport?

Voor wie tijdens deze lockdown toch wil blijven sporten: de gemeente Zevenaar zet op een rijtje wat er wel kan en wat niet.





10:51 - Arts Rijnstate staat achter lockdown

Oncoloog Jeroen Rütter van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem begrijpt volledig dat Nederland in een harde lockdown is gegaan. Niet-essentiële winkels zijn dichtgegaan, scholen hebben de deuren moeten sluiten en mensen moeten méér thuiswerken dan ze deden. Begrijpelijk, zegt Rütter. De druk op het ziekenhuis is namelijk hoog.





10:10 - Stille tocht tegen corona

In Zutphen is dinsdagavond opnieuw een stille tocht gehouden als protest tegen de coronamaatregelen. Zo'n veertig mensen liepen mee in de stoet door het stadscentrum. De deelnemers droegen kaarsen en lampjes en legden een bloemstuk bij het stadhuis en de rechtbank. De groep bestond niet uit complotdenkers of virusontkenners: ze noemen zich 'corona-afwegers'.





09:04 - Action opent vandaag de deuren weer

08:30 - Winkels Action vanmiddag weer open

Winkelketen Action, met tientallen vestigingen in onze provincie, heropent woensdagmiddag zijn vestigingen. Er kunnen dan alleen essentiële producten worden gekocht. Alle andere artikelen zijn afgedekt, laat de winkelketen weten.

Afgestemd met ministerie

De heropening is naar eigen zeggen afgestemd met het ministerie van Economische Zaken. Dat liet dinsdag weten dat winkels die voor 30 procent omzet halen uit essentiële artikelen, die bewuste afdelingen mogen openen tijdens de lockdown.

Action haalt zo'n 40 procent van de omzet uit essentiële producten, waaronder wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, shampoo en diervoeding. Andere producten kunnen volgens een woordvoerder straks niet bij de kassa gescand worden.

400 winkels in Nederland

Action heeft 400 winkels in ons land en zegt met de heropening de druk op supermarkten te verlichten.

Dinsdag besloot ook HEMA zijn winkels open te houden voor essentiële producten. Daarbij was verwarring over de regels tijdens de lockdownperiode. Volgens vakbond FNV overweegt ook Wibra vandaag de filialen weer te openen, met een kleiner assortiment.

08:16 - Heeft u nog leuke huisjes staan?

De bewoners van Azora de Meulenbeek in Ulft genieten elk jaar volop van hun bezoekjes aan het tuincentrum. Maar dat is dit jaar vanwege corona niet mogelijk. Dus dacht het personeel: als onze dementerende bewoners niet naar het tuincentrum mogen, dan halen we het tuincentrum naar onze bewoners. Daarom zoekt Azora nog leuke huisjes en decoraties. Heeft u iets staan dat u niet gebruikt? Stuur dan via deze pagina een berichtje!

07:35 - Geen feestelijke opening voor Lotte

We schreven gisteren al over Lotte Keulers (20), die vandaag haar winkeltje in tweedehands kleding in Nijmegen zou openen. Helaas ging dat niet door, omdat er maandagavond nieuwe strenge regels werden afgekondigd. Kijk hier haar verhaal nog eens terug:





07:07 - Was het echt nodig om de basisscholen wekenlang te sluiten?

07:06 - Kinderen betalen de prijs

Vanaf vandaag zitten scholieren en studenten (opnieuw) wekenlang thuis. Ouders werken zich een slag in de rondte om de dagen goed in te vullen qua werk en de zorg voor kinderen. Maar was het nu echt nodig om de basisscholen te sluiten? Onderwijssocioloog Thijs Bol vraagt het zich af.

"Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken. De kansenongelijkheid tussen kinderen zal in de tweede lockdown alleen maar toenemen", zegt Bol in een interview met Trouw. "Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen."

07:03 - Cijfers in Duitsland lopen rap op

Het gaat hard met het aantal coronabesmettingen in Duitsland. Het aantal nieuwe gevallen is de voorbije 24 uur bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut - de Duitse evenknie van het RIVM. Woensdagochtend maakt dat instituut liefst 27.728 bevestigde coronabesmettingen bekend. Een dag eerder ging het nog om 14.432 besmettingen. Het aantal nieuwe sterfgevallen lag zelfs nog nooit zo hoog als nu: bijna duizend.

De Duitse krant Die Zeit kopt met het aantal nieuwe sterfgevallen.